2018-02-09T07:26:15+03:00
Дом. Семья

Будни и праздники галактики

Устать можно от чего угодно, даже от драконов и колдовства. В книжной индустрии это выражается в позитивной тенденции активного возрождения научно-фантастических рассказов в лучших традициях российской и мировой школы
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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Сборник «Традиции и модификации», составленный Алексом Громовым, продолжает серию «Terraart», посвященную фантастике нон-фикшнСборник «Традиции и модификации», составленный Алексом Громовым, продолжает серию «Terraart», посвященную фантастике нон-фикшн
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«ТРАДИЦИИ И МОДИФИКАЦИИ»

«Терраарт», 2018

Чем стремительнее меняется реальность, приближая космические дали, тем острее необходимость осмыслить, куда же она обращена в перспективе. Сборник «Традиции и модификации», составленный Алексом Громовым, продолжает серию «Terraart», посвященную фантастике нон-фикшн, и объединяет произведения, где тесно переплетены реальные факты и фантастические допущения.

Центральное место в сборнике занимает повесть «Синдром прогрессора». Название отсылает к теперь уже классическим традициям Стругацких, однако эта динамичная вещь насыщена множеством современных смыслов. Дед, заставший прежнюю картину мира, и внук, который вырос уже в новой парадигме, могут ли они понять друг друга? «Ага, а у нас была специальная группа, которая этими самыми черными дырами занималась. Потому как разрабатывали гипотезу, что это результат чужого вмешательства. - Эта гипотеза подтвердилась? - Нас запретили. - Но исследования… - Что исследования? Все объявили происками прогрессоров, и не стало никаких исследований. Как будто и не было, ни нас, ни собранных сведений, ничего. Вот представь, тебе вдруг говорят – нет и не было твоей жизни до этого момента». Пусть даже жизнь «до» была щедра на разочарования и неприятные открытия: «Конечно, хорошо рассказывать про преимущества использования электрического тока вместо дров и угля. Но если потом случайно увидишь, как запертые в клетку-барабан люди постоянно ее вращают, заменяя динамо, и у наследного принца вечером горит электролампочка, а не чадящий факел, то не знаешь, радоваться ли...»

Рассказ «Золотая рыбка познакомится…» - это калейдоскоп иронических зарисовок и одновременно трогательная история мечты о счастье. Другой вопрос, что слово «счастье» и сейчас каждый понимает по-своему. А взаимопонимание – штука тонкая, возможно ли оно между котом и рыбкой?.. «Разумеется, мы часто долго и по душам беседовали через стенки аквариума с Иннокентием Арнольдовичем – о жизни, загадках мироздания и путях эволюции рыб и котов». Некоторые произведения сборника своей проникновенной интонацией напоминают рассказы Рэя Брэдбери. Мечты способны сбываться, и каждый может найти в своем почтовом ящике рекламную листовку, предлагающую отдых «на умеренно экзотических планетах», как в рассказе «Стать космонавтом». Но что ждет дальше, за мечтой?..

В антологию включены произведения Алекса Громова, Арти. Д. Александер, А. Санти, Мунована Муноди, Ольги Шатохиной, Вероники Штром, Карины Сарсеновой, Алексея Васенова, Ольги Дыдыкиной, Вячеслава Смолко, Павла Иванова.

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