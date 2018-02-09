Ксения Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом "крайне странным" мероприятияем

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:16:59+03:00

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Прошедшие сутки кандидат в президенты России Ксения Собчак провела сразу в двух больших городах Америки. Утром она приняла участие в Национальном молитвенном завтраке, на котором выступил президент США Дональд Трамп, а ближе к вечеру провела встречу в Колумбийском университете Нью-Йорка.

В Институте Гарримана, входящем в состав одного из ведущих университетов Америки и занимающемся исследованием России и стран Восточной Европы, собралась разношерстная аудитория, пропорционально представлявшая, в основном, все волны российской эмиграции, а также русскоязычные студенты и аспиранты Колумбийки.

Посылы Ксении Анатольевны включали в себя несовместимые для жителей США понятия. «В России все плохо, ближайшие выборы я точно не выиграю, но после публикации т.н. «кремлевского списка» только я являюсь единственным российским политиком, говорящим только правду, с которым в Вашингтоне могут говорить», - примерно так Собчак пыталась преподнести себя собравшимся.

Хотя в зале были, в основном, американцы «русские», ни на что в политической системе США не влияющие. Что же касается коренных, то им сложно будет понять, почему их стране стоит иметь дело с заведомым аутсайдером. Но, конечно же, никто не исключает, что в американской столице на российскую оппозиционерку определенные планы имеют. На потом. Так, по крайней мере, можно понять из рассказов гостьи.

Несовместимостей, равно как и интересных умозаключений было много (из выступления Ксении Собчак):

«Выборы в России – это фикция. Огромная поддержка Путина – не фикция»

«Сидя дома, выборы не выиграешь. Хотя в США Трамп выиграл»

«Все российские СМИ, присутствующие в зале, расскажут только о том, что я обсуждала здесь права представителей ЛГБТ-сообщества в России. Об остальном в своих репортажах они не скажут ни слова»

Кандидат в президенты России выступила в Колумбийском университетеФото: Алексей ОСИПОВ

«Почему наши пути с Навальным разошлись? Иногда случается, что и у друзей точки зрения на конкретные вещи расходятся»

«Если все же считать меня «кремлевским проектом», то я – хороший проект. Ведь я открыто критикую Путина».

«В телепрограмме Кристиан Аманпур я сказала, что у меня нет точных сведений по поводу расследования о вмешательстве России в американские выборы. Но если это действительно так, то могу только за это извиниться, потому что ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны. Это, кстати, касается и Америки тоже. Америка не должна вмешиваться ни в российские, ни в украинские выборы».

«На Молитвенном завтраке я побывала первый раз. Посетила его с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками. Несколько встреч у меня было. Но самое мероприятие крайне странное, много формальных речей, не очень глубоких по смыслу. Мероприятие не произвело на меня впечатления. Встречи были разные. Я не обо всем могу говорить»

«Какие впечатления от Трампа? Никаких особых нет. У меня были другие встречи, ради которых я сюда приехала. Хотела ли бы я видеть такого президента, как Трамп, в России? Нет!»

«Моя стратегия после 18 марта: возьму отпуск и поеду с мужем и сыном отдохнуть».

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