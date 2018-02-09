2018-02-09T08:55:16+03:00
Общество

В Орле начала работу выездная служба паллиативной помощи

Орловский Фонд социальной поддержки населения получил президентский грант
Анастасия ВАРДАНЯН
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Подпись Благотворительный проект объединил тысячи неравнодушных людей Фото: предоставлено Фондом социальной помощи населениюПодпись Благотворительный проект объединил тысячи неравнодушных людей Фото: предоставлено Фондом социальной помощи населению
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Страшный диагноз - последняя стадия рака - прозвучал для орловца Леонида Самсоненко как приговор. Вот уже два года он прикован к кровати. Но, несмотря на адские боли и отсутствие надежд на выздоровление, мужчина не теряет чувства юмора.

- Куплю оружие и буду отстреливаться от этой старухи с косой, - собрав последние силы, шутит он.

Леонид – один из первых пациентов службы паллиативной помощи. Его дочь Татьяна признается, что даже сейчас, когда к ним приходят медики, она до конца не верит, что до их проблем кому-то есть дело.

Две медицинские сестры и врач: бригада паллиативной помощи приезжают к Леониду Севастьяновичу, чтобы дать обезболивающие препараты, провести гигиенические процедуры, и просто поговорить по душам.

- Я и после работы навещаю Леонида Севастьяновича, мы часами болтаем о жизни, - рассказала врач Екатерина Визитиу. – Он говорит, что от этого ему становится легче, иногда даже боль отступает. Я хорошо понимаю, как непросто родственникам ведь от них требуется не только много внимания к больному, но и большие средства на покупку препаратов и средств гигиены.

Чтобы ухаживать за отцом, дочке Леонида Севастьяновича пришлось уволиться с работы.

- Боли были настолько сильными, что он начал думать о самоубийстве. Тогда я конечно решила не оставлять его одного, - вспоминает не скрывая слез Татьяна Самсоненко.

Но одной бороться за жизнь отца невыносимо сложно. Поэтому телефон бригады паллиативной помощи она знает наизусть.

Медицинская помощь оказывается бесплатно. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Сейчас у орловской выездной службы есть лицензия, автомобиль, помещение и, главное, желание помогать.

- В дальнейших планах – строительство хосписа, - рассказал председатель регионального Фонда социальной поддержки населения Александр Лебедев, - В Орловской области концепцию паллиативной помощи разработали в прошлом году, тогда же открыли первые кабинеты в поликлиниках и одно стационарное отделение на регион – в Плещеевской районной больнице на десять мест. Однако этого мало, ведь только в Орле проживает около двух тысяч паллиативных больных, которым необходима не только медицинская, но и моральная поддержка.

Именно поэтому в фонде работает профессиональный психолог. Кроме того, на днях удалось договориться о сотрудничестве с орловской митрополией. Теперь по желанию пациентов их на дому может посетить священник.

Средств президентского гранта, это почти 3 миллиона рублей, хватит на работу бригады паллиативной помощи до сентября.

-Мы рассчитываем на участие в нашем благотворительном проекте неравнодушных людей, - обратился к жителям Александр Лебедев.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Благотворительный марафон «Добрые руки» продолжается

Собранные средства пойдут на строительство хосписа и организацию работы служба паллиативной помощи. Все что нужно, отправить смс на короткий номер 3434 со словом покров (pokrov) далее пробел и сумма перечисления.

ВАЖНО!

Выезд службы паллиативной помощи осуществляется бесплатно. Звонки принимаются по телефонам в Орле 8 915 500 3434 и (4862) 77 92 95.

Паллиативная помощь - это особая наука, требующая опыта и специальных знаний. Кому она нужна? Тяжелобольным людям. И их родственникам. Врач определит лечение, подберет лекарство - чтобы уберечь от мучений и боли. Медсестра не только сделает нужные процедуры, но и поможет родственникам обеспечить правильный уход – научит как правильно переодеть, помыть, перевернуть, накормить. Психолог избавит больного от страха, а его родных и близких - от чувства вины, от отчаяния, от ощущения безнадежности и чувства одиночества

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