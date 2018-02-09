После отклоненной апелляции CAS Сергей Устюгов побежит на «Лыжне России»

9 Февр. 2018 2018-02-09T11:21:58+03:00

На 18 февраля у Сергея запланирована еще одна гонка в Ижевске, после чего он уедет на сборы в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наш лыжник, не допущенный до Олимпиады, выступит в Ханты-Мансийске

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После того, как CAS отклонил апелляцию лыжника Сергея Устюгова на участие в Олимпиаде в Пхенчхане, он продолжит готовиться к этапам Кубка мира, которые состоятся после Игр. Первый из них пройдет в начале марта в финском Лахти. По словам первого тренера Устюгова Ивана Брагина, 10 февраля двукратный чемпион мира в Ханты-Мансийске выйдет на старт популярной гонки «Лыжня России», в которой примут участие, как профессионалы, так и любители лыжного спорта.

На 18 февраля у Сергея запланирована еще одна гонка в Ижевске, после чего он уедет на сборы в Европу. Вместе с ними к этапам Кубка мира будут готовиться и другие российские лыжники, которых не пустили на Игры в Южную Корею, в том числе, и олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.

Биатлонист Евгений Гараничев, чью апелляцию CAS тоже отклонил, в эти дни участвует в Уфе в пятом этапе Кубка России, где выиграл спринт и стал 25-м в суперспринте.

Сильнейшие российские шорт-трекисты и конькобежцы, которых тоже не пустили на Игры: шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, рекордсмены мира Денис Юсков и Павел Кулижников – примут участие в альтернативных соревнованиях, которые пройдут с 16 по 18 февраля в Санкт-Петербурге и Коломне. Победитеь получит - 4 миллиона рублей, второй призер – 2,5 млн., а бронзовый – 1,7 млн.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент ВАДА: "Решение CAS по россиянам - очень хорошее, оно успокоит спортсменов"

Всемирное антидопинговое агентство не осталось в стороне от главного спортивного события 9 февраля. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. И выпустил специальное заявление, в котором отражена точка зрения агентства:

- Это решение очень хорошо для ВАДА, оно поможет всем спортсменам и людям, которые занимаются чистым спортом, верить в честность Игр. Ну а тот факт, что решение было принято перед церемонией открытия Олимпиады в Пхенчхане позволит успокоить спортсменов, которые там принимают участие. Поскольку на Олимпиаде выступят только те российские спортсмены, которые соблюдают строгие антидопинговые критерии, - приводятся слова президента ВАДА Крейга Риди в официальном заявлении агентства.

СПРАВКА "КП"

В первую группу спортсменов вошли

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

Во второй группе российских спортсменов

Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).