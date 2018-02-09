В Рязанской области впервые проведут специальный лагерь для детей с аутизмом

9 Февр. 2018 2018-02-09T11:19:18+03:00

На первую смену приедут 20 ребят с родителями. Их ждут две недели развивающих занятий и мастер-классов

Изменить размер текста: A A

АДАПТИРОВАТЬ К СОЦИУМУ

Пятый десяток лет в Рязани работает лагерь молодежного актива «Пламенный», который в 2015 году реорганизовался в Автономную некоммерческую организацию. Движение зарождалось с воспитания лидеров и активистов общественных объединений, а со временем расширило спектр деятельности. Направлений несколько: робототехника, иностранные языки, спорт, волонтерство, хореография…

Следующая смена впервые примет детей с расстройствами аутического спектра. На этот проект активисты получили грант в размере более 2 миллионов рублей от Фонда президентских грантов.

- В Рязанской области нет лагеря для детей с аутизмом, поэтому мы решили начать заниматься с ними в специализированном лагере, развивая адаптацию к социуму, чтобы в перспективе особенные дети могли посещать обычные смены, - рассказывает руководитель проекта Елена Скатькова.

Идею создания лагеря подсказала жизнь: у Елены трое детей, и одна из дочерей - с аутизмом. К маме обратились родители, которые не могли устроить особенных детей в летние лагеря.

- Детей с расстройствами аутического спектра становится все больше, а возможностей для их отдыха, развития и социализации в нашем регионе просто нет. А тут все, и сразу! Для нашей семьи этот проект просто палочка-выручалочка! Редко выпадает возможность выехать из города, а путевку в санаторий получить - большая редкость. В лагере мы отвлечемся от насущных проблем, подышим свежим воздухом, найдем новых друзей, приобретем новые навыки и опыт в общении. А главное для детей с РАС, что все это – без перерыва в занятиях, - поделилась Зоя Алемаева, мама ребенка с особенностями.

Мама троих детей Татьяна Залеткина тоже готовится поехать с сыном в лагерь:

- Нас часто не понимают окружающие: одним наши дети кажутся странными, другим –опасными, третьим - капризными. Но мало кто из них способен помочь адаптироваться в обществе. Наша основная задача в лагере - примерить на себя модель и быт детского лагеря и, по возможности, научиться быть самостоятельнее и увереннее в себе.

«ДОРОЖЕ ИХ «СПАСИБО» НЕТ НИЧЕГО»

В первую смену, которая пройдет с 14 по 28 мая на базе санатория «Колос» в Болошнево Рязанского района, приедут 20 детей с родителями. Сейчас волонтеры-вожатые проходят обучение, родители составляют списки вопросов. В помощь им создан сайт рассвет-рязань.рф.

Для будущей смены закупают методические материалы, оборудование для развивающих занятий: специальный эластичный чулок Кислинг, балансирующую доску Бильгоу, световые столы для песочной арт-терапии...

В лагере появятся сенсорная комната для психологической разгрузки и сенсорно-динамический зал. С детьми будут работать клинические психологи, арт-терапевты и художники - ведь дети с аутизмом очень любят рисовать.

- Хочется отдавать частичку себя особенным детям. Работать с ними и увлекать в игры не так сложно, как кажется, - отмечает волонтер Соня Романова.

Ее коллега Александра Лобушева верит, что «общество будет добрее принимать детей с ОВЗ, ведь они ничем не отличаются от нас и воспринимают мир с надеждой на лучшее».

- Для меня этот проект - колоссальный опыт. Решила стать волонтером и вожатой, потому что люблю помогать детям - от них в ответ я получаю поток положительных эмоций. Дороже их «спасибо» нет ничего! Когда я вижу прогресс у ребенка с аутизмом, которому старалась помочь, понимаю, что все не зря, - рассказывает волонтер Анастасия Лобанова.