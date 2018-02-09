2018-02-09T11:32:29+03:00
Общество

Виктория Петухова, автор соцпроекта для женщин: «Мы хотим стать не фитоняшками, а мамами»

Девушка, столкнувшаяся с проблемой бездетности из-за лишнего веса, теперь сама помогает землячкам похудеть
Юлия САЛЬНИКОВА
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Участницы проекта теряют килограммы, а некоторые находят женихов Фото из личного архива Виктории ПетуховойУчастницы проекта теряют килограммы, а некоторые находят женихов Фото из личного архива Виктории Петуховой
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Обычный, на первый взгляд, спортивный зал, и женщины тут занимаются самые обыкновенные, не из тех, кто приходит на тренировку с макияжем в стиле выпускницы.

Гантели они тягают не ради рельефных мышц, а чтобы стать… мамами. Наверное, многие читатели сейчас улыбнулись, но необычный проект, который запустила в Балаково Виктория Петухова, уже доказал свою состоятельность.

- Я в течение 9 лет пыталась забеременеть. Прошла с десяток клиник, потеряла счет анализам, которые сдала. Оставалась одна надежда на ЭКО. Но врач отказал после осмотра — сказал, нужно похудеть минимум на 40 килограммов, - рассказывает Виктория.

Тогда она была простым бухгалтером. Правда, само место работы мотивировало взяться за здоровье — девушка трудилась в Балаковской социально ориентированной общественной организации по пропаганде и развитию здорового образа жизни «АЭРО». Организация была создана в 2013-м, а два года спустя директором общества стала сама Виктория. Но это было потом.

После разговора с доктором в жизни Виктории появились грифы, гантели, фитбольные мячи, степ-платформы... За 4 месяца ей удалось сбросить 37 килограммов! А когда она собралась на повторный прием в балаковский перинатальный центр, оказалось, что ждет ребенка!

- Я на своем опыте убедилась, как сильно спорт влияет на репродуктивную функцию, - говорит девушка. –Прошлым летом у меня родился сын Тимофей. И хотя ему сейчас всего 8 месяцев, я снова вернулась к тренировкам и стала инструктором проекта «Стройная мама».

Еще будучи беременной, Виктория решила подать заявку на президентский грант, чтобы получить возможность передать свой позитивный опыт всем желающим. Идея проекта практически витала в воздухе - за время обследований Виктория видела, сколько вокруг полных девушек с той же проблемой, что была у нее. Об этом не принято говорить, но она рискнула.

Виктория стала консультироваться с врачами-репродуктологами, работниками перинатального центра, фитнес-инструкторами, и в итоге собрала много информации о бесплодии, связанным с лишним весом.

-Я поняла, что для полных дам не подойдут обычные занятия в тренажерном зале. Их нельзя сразу нагружать: во-первых, опасно для здоровья, во-вторых, очень быстро теряется мотивация. Нужен специальный комплекс упражнений. И мы его сумели разработать, - рассказывает Виктория, -Наша команда состоит из сертифицированных инструкторов, мы консультируемся с медицинскими работниками, чтобы корректировать все проблемные моменты, которые могут возникнуть у участниц проекта. Женский организм особенный, и подход к нему тоже должен быть уникальным.

Весной 2017 года команда «АЭРО» оставила заявку на получение президентского гранта на проект «Стройная мама». Идею оценили и организация получила грант в 355 тысяч рублей от Фонда президентских грантов. Денег хватило на закупку спортивного оборудования, на которым вовсю занимаются женщины.

Информация о занятиях для тех, кто мечтает похудеть, моментально разнеслась по городу. Женщины приходили и приводили подруг, а те - своих подруг.

- Мы не отказываем никому. Я и не думала, как все мы сблизимся за это время, ведь у девушек общая цель. Они хотят стать не фитоняшками, а мамами.

В месяц проходит около 4-6 бесплатных занятий, не считая лекций, на которые также приглашают девушек. Есть и результаты: в среднем девушки похудели на 5-7 килограммов.

-За 4 месяца занятий я наконец-то обрела уверенность в себе и познакомилась с замечательным молодым человеком, - рассказала Алена, одна из участниц проекта. Сейчас к Виктории стали обращаться и женщины в возрасте. Поэтому в ее планах - новый проект.

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