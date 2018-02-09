2018-02-09T12:42:00+03:00
Политика

Одна зарубежная радиостанция пыталась украсть у нас запись Владимира Путина. Но мы это пресекли

Ровно 18 лет назад в "Комсомолке" прошла первая Прямая линия Президента России
Александр ГАМОВ@gamov1зам. редактора отдела политики
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Полтора часа отвечал по телефону Владимир Путин на вопросы читателей газеты "Комсомольская правда"Полтора часа отвечал по телефону Владимир Путин на вопросы читателей газеты "Комсомольская правда"Фото: ТАСС
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Эфир Радио "Комсомольская правда". 9 февраля 2018 г., 8.21 мск.

Ведущие - Вероника Борисенкова, Сергей Краснов:

- 9 февраля 2000 года, а именно 18 лет назад, Владимир Путин впервые пришел в «Комсомолку» и общался с читателями. Это очень хорошо помнит Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды».

Гамов:

- Я думаю, что об этом помнит и Владимир Путин, потому что это была его первая Прямая линия в качестве главы государства, скажем так. Потому что до этого в таком формате Владимир Владимирович не общался.

Тогда только начинался процесс узнавания Путина, всем было интересно - кто это такой? Он находился тогда в ранге исполняющего обязанности Президента России, впереди были выборы.

Ведущие:

- В марте, по-моему.

Гамов:

- Да, 26-го марта. И когда я Алексею Громову (в то время - пресс-секретарь Президента России.- Ред.) предложил этот формат, он сказал: «Хорошо, мы подумаем».

И потом мы встретились с Громовым в Кремле, он говорит: «Нужно ли тебе сейчас идти к Владимиру Владимировичу, ему объяснять, как проходит Прямая линия?" Я говорю: «В принципе - все понятно».

Владимир Владимирович принял эту форму и приехал к нам. Сначала были анонсы. Тогда у нас была допотопная техника. Но все прошло удачно.

Самый сенсационный момент, - то, о чем я никогда не рассказывал. Одна из зарубежных радиостанций пыталась потом звук у нас переписать или украсть...

Обложка "Комсомолки", посвященная визиту Путина в редакцию

Обложка "Комсомолки", посвященная визиту Путина в редакцию

Ведущие:

- О, интересно!

Гамов:

- ... но мы воспротивились, и этого не произошло.

КСТАТИ

В "Комсомолке" тогда еще не было ни своего радио, ни сайта, магнитофонные записи разговора Владимира Путина с гражданами нужны были только для того, чтобы их расшифровать и сделать стенограмму - для публикации. Но если бы кассеты (а их было четыре) с записями голоса Владимира Путина прозвучали за рубежом... Конечно, это был бы, мягко говоря "непорядок".

Разумеется, во время общения и. о. Президента России с народом в нашем редакционном Голубом зале на улице "Правды", 24, где тогда находилась "Комсомольская правда", работали российские телеканалы и радиостанции. Но они записывали только первые минут 15, а потом удалились, чтобы не мешать нашему гостю...

Прямая линия Владимира Путина в "Комсомолке" продолжалась полтора часа.

За это время глава государства 38 раз поднимал телефонную трубку.

Ровно 18 лет назад в "Комсомолке" прошла первая Прямая линия Президента России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ровно 18 лет назад в "Комсомолке" прошла первая Прямая линия Президента РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ

Материалы мы публиковали в двух номерах («Алло, «Комсомолка»? Срочно соедините с Путиным!», «Я не буду рассказывать басни. Они ни к чему», «КП», 10 и 11.02.2000 г.)

Именно тогда, отвечая на один из вопросов, Путин, говоря о своем отношении к тому, что распался Советский Союз, заявил: "...Теперь - насчет разрушения Советского Союза. Могу вам напомнить известную формулу, которая у нас уже прижилась: тот, кто не жалеет о разрушении Советского Союза, у того нет сердца, а тот, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы. Наши действия... направлены на то, чтобы воссоздать Союзное государство, но на новой основе."

В то время шла война в Чечне, и несколько вопросов касались этой темы - матери солдат просили главу государства найти их сыновей, "которые пропали в армии", а Минобороны от прямых ответов уходил. (Путин взял это на заметку, дал потом поручения, и военное ведомство отреагировало.)

Был и такой вопрос: "Любите ли вы смотреть футбол?" "Конечно, люблю, - ответил Владимир Владимирович.- Но только - красивый..."

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