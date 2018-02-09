Тверские семьи объединились в борьбе с ДЦП

9 Февр. 2018 2018-02-09T13:19:04+03:00

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Адаптация к жизни детей с детским церебральным параличом - процесс трудоёмкий и по сути бесконечный, длиною в жизнь. Ведь ДЦП – это целый букет нарушений - двигательных функций, чувствительности, способности познания и восприятия. И в одиночку с ним не справиться, поэтому чаще всего семьи объединяются, чтобы сообща бороться за здоровье своих малышей.

Общественная организация «Дети-Ангелы» ведет свою деятельность во многих регионах России. Появилась она и в Твери.

- Изначально у меня не было цели создавать организацию: я просто сидела на тематическом форуме и обсуждала с другими женщинами воспитание детей с ДЦП, - поделилась руководитель проекта Елена Пилипчук.

Елена - энергичная женщина, мама двоих очаровательных мальчиков. Ее младший сын Денис родился намного раньше положенного срока, очень слабенький, с низкой массой тела. Диагноз ДЦП ему поставили на первом году жизни. По признанию Елены, первые годы дались очень тяжело: мало информации, мало денег, хронический стресс и чёрные мысли о будущем. Но она справилась. Нашла в себе силы жить и растить детей. И вот, четыре года назад, когда её младшему было 7 лет, Елена узнала о «Детях-Ангелах».

- Оказалось, у нас накоплен очень большой опыт работы с особенными детьми, - продолжает Елена. - Мы, мамы из Твери, решили не изобретать велосипед, а взять готовые наработки других регионов и применить их в родном Верхневолжье. Так и родился наш проект. Сначала мы просто встречались, обсуждали проблему, вместе ходили по специалистам. А в прошлом году подали заявку на президентский грант. Теперь, получив средства от Фонда президентских грантов, мы можем более серьёзно подойти к делу. Сняли помещение, разработали подробную программу на год. Главное направление у нас – это, конечно, лечебная физкультура. Затем идёт развивающая арт-терапия: лепка из глины, работа с песком. Основная задача - научить родителей, как правильно обращаться с ребенком, ведь, какими бы прекрасными не были врачи и психологи, главный человек в его жизни - мама.

Елена говорит о своей работе с необыкновенной страстью, она буквально дышит ею.

- Нам много помогают. Шкафы, столы, мягкие модули у нас появились благодаря отзывчивым людям. Всё, что мы имеем на сегодняшний день - это заслуга нашей команды, одна я ни за что не справилась бы, - подчёркивает Елена. - Все мамы и папы по мере возможности принимали участие в обустройстве: убирали помещения, грузили-расставляли мебель, ремонтировали ее, ведь мебель - не новая. Конечно, всегда хочется сделать больше. Например, помещение, которое мы бы хотели арендовать, к сожалению, выходит за рамки наших финансовых возможностей. Сейчас мы арендуем 65 квадратных метров в торговом центре «Восточный». Там есть пандусы, автоматические двери и просторный лифт, то есть, абсолютная доступная среда. Но в самом помещении нет перегородок и отдельных комнат, так что нельзя одновременно вести несколько занятий. Расписание приходится составлять таким образом, чтобы не мешать друг другу. А вообще, мы очень дружные ребята: стоит только кинуть клич - и найдется много желающих помочь. По-другому нельзя.

Рождение ребенка с инвалидностью – всегда шок для родителей. Не все члены семьи находят силы принять этот факт и воспитывать «особенного» ребенка, заниматься его всесторонним развитием. В основном родители занимаются физическим развитием ребёнка и недостаточно заботятся о мыслях и чувствах маленького человека. Безусловно, так происходит не со зла, а по незнанию.

Если для обычного ребёнка социализация - естественный процесс, то для «особого» вхождение в общество - кропотливая работа.

Помогать учиться семье с «особым» ребёнком жить полноценной жизнью, ничем не жертвуя, следует постепенно, начиная с тепличных опекающих методик, постепенно вырабатывая у «особых» детей желание находиться в социуме. У каждой семьи своя история, и про каждую можно было бы написать целую книгу.

Сейчас в тверской организации «Дети-Ангелы» постоянно занимаются почти 40 семей. В планах - привлечь как минимум еще столько же. Елена Пилипчук с единомышленниками уже проделала серьёзный путь. Благодаря государственной поддержке, появилось больше возможностей, сил и времени, а значит, каждая мама, чей ребёнок болен ДЦП, теперь знает, что она не одна.