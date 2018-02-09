Премия «Headliner года»: Уникальные люди, которые добились максимального успеха

9 Февр. 2018 2018-02-09T14:53:00+03:00

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Рынок строительства жилья чувствует себя все увереннее. Спрос на квартиры поддержало и снижение ипотечных ставок, и ряд мер, разработанных властями. Но так ли уж все благополучно у девелоперов? В интервью с президентом группы компаний «Кортрос» Вениамином Голубицким.

Единоборство тенденций

- Вениамин Максович, как оцениваете нынешнее состояние жилищного рынка в России?

- Ситуация на рынке интересная, как и в целом в экономике страны. Сейчас мы наблюдаем единоборство разнонаправленных тенденций, которые, прежде всего, макроэкономически отражаются на состоянии рынка жилья. С одной стороны, мы все знаем, что хоть и небольшой, но рост экономики присутствует, и это, конечно, положительный фактор. Рост доходов населения, вернее, падение его, по одним оценкам существенно замедлилось, по другим – остановилось. Это тоже повлияло в 2017 году на состояние рынка. Как и решения Правительства РФ.

- Руководство страны на самом деле активно влияет на работу застройщиков. Пожалуй, самые большие ожидания связаны с отказом от договоров долевого участия и перехода к проектному финансированию. Чем это грозит потребителю?

- Проще говоря, если раньше девелопер брал деньги у населения на строительство жилья, то теперь главным финансистом строительства становится банк. Именно банки выступят посредниками между покупателями и девелоперами, гарантируя, что жилье будет построено.

- Получается, деньги покупателей поступят не застройщику, а в банк...

- Правильно! Застройщик не сможет пользоваться деньгами покупателей квартир. Жилье будут строить на средства, которые выделит банк. Главный вопрос, который должен быть решен — под какой процент банк выдаст деньги девелоперу?

- И?..

- Если под 2-3% годовых, то мы увидим взрыв активности на рынке строительства, а цены на новостройки снизятся, а если под нынешнюю коммерческую ставку 11% годовых, то получим обратную картину.

- Но ведь проектное финансирование — не новость для отечественных застройщиков.

- Наша компания им активно пользуется на протяжении многих лет, как и многие другие крупные девелоперы: на старте крупного проекта необходимы именно банковские кредиты, а покупатель принесет свои деньги позже, когда проект ему станет понятен.

Средства населения... С одной стороны они самые ответственные, а с другой - самые дешевые. Фактически - дармовые. Многие небольшие компании жили за счет того, что едва построив фундамент, собирали деньги у населения и продолжали на них строительство. Теперь такая ситуация исключена. Дармовую ликвидность получит банк и снимает те сливки, которые раньше снимал девелопер. Поэтому у банка есть стимул снизить ставки по кредитам на жилищные проекты, но какими именно они будут — мы не знаем.

- Какие у вас ощущения: рынок и потребители выиграют?

- Многое зависит от деталей. Но я удивлен немного другим. Мы с вами живем в патерналистком государстве, где оно — отец родной и обо всем позаботится. Разумеется, развязывать руки мошенникам нельзя. Но и не должны относиться к человеку, как к маленькому и глупенькому, за которого умные дяди все решат. У нас и так до странностей доходит: до сих пор многие думают, что за ассортимент и цены на колбасу отвечает государство. А сейчас такая логика приходит на рынок строительства жилья, хотя в Спортлото гарантировать выигрыш всем невозможно.

«Малышам» выжить все труднее

- Как показало себя введение Компенсационного фонда в девелопменте?

- В «Кортросе» никогда не было обманутых дольщиков, но на рынке такая проблема существует. Создание Компенсационного фонда было правильным шагом, поскольку во многом позволило решить эту проблему. Но с отменой договоров долевого участия смысл компенсационного фонда исчезает.

- Сейчас идут разговоры о субсидировании властями ставок по ипотеке молодежи и другим категориям россиян. Насколько это перспективная идея?

- Это очень правильное решение, которое увеличит активность населения на рынке.

- Эксперты говорят, что страна переживает ипотечный ренессанс: на 1 декабря 2017 года выдано 830 тысяч кредитов на 1 трлн 450 млн рублей. Что очень близко к показателю рекордного 2015 года. Средняя ставка в районе 9,5 — 10%, но некоторые банки выдают и под 7,4%. Какая доля ипотечников среди покупателей жилья?

- Снижение ставок по ипотеке во многом послужило стабилизирующим фактором на рынке продажи жилья. В нашем крупнейшем проекте - «Академический» в Екатеринбурге — две из трех сделок связаны с ипотекой. Это жилье комфорт-класса. Со снижением ставок доля ипотечников в продажах растет. И чем более дорогое жилье, тем меньше среди клиентов людей с ипотечными деньгами. Например, в Москве мы строим «Дом Серебряный Бор» — здесь на потеку приходится около 40% продаж.

- В конце прошлого года эксперты утверждали, что падение строительного рынка остановилось. Вы тоже так считаете?

- Легкое снижение рынка сохраняется. С одной стороны идет укрупнение игроков: на рынке проходят сделки по слиянию и поглощению, все труднее выжить небольшим компаниям, которые не входят в состав крупных финансово-промышленных групп, у которых нет серьезной финансовой «подушки». Этим компаниям все труднее, и они потихоньку с рынка вытесняются. С другой стороны сохранившиеся компании концентрируются на работе в городах-миллионниках. А как быть с остальными территориями? Когда там снижаются объемы строительства (а они на самом деле продолжают падение), то это не очень хорошо для страны.

- Почему строители бегут в столицы?

- Маржинальность на московском рынке не сравнима с доходами от проектов в регионах. В Москве средние цены за квадратный метр приближаются к 100 тыс рублей, в Екатеринбурге — на уровне 60 тыс, в Ярославле — 40 тыс, а себестоимость строительства, если не брать в расчет цену земли, примерно одинаковая. Кроме Москвы наша компания работает в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Пермском крае. Мы сознательно идем на это. Считаем, что иногда нужно бороться за перспективу и объемы рынка, а не за высокую маржинальность. Не исключено, что потом будет поздно выходить на какие-то рынки.

Плюс 30 процентов выручки

- Каким был 2017 год для группы компаний КОРТРОС?

- Это был хороший год. Рост поступлений от продаж составил порядка 20%. Это хороший показатель, потому что мы считаем, что рынок только находится в некотором ожидания роста.

- До недавнего времени вы работали только за пределами столичного региона. Удовлетворены результатами первого этапа московской экспансии?

- Да, безусловно. Мы запустили в Москве знаковые проекты. Первый — «Хедлайнер», расположен на территории так называемого Большого Сити. Принято считать, что Сити - это в первую очередь деловой центр, а здесь речь идет о жилом районе в высотном строительстве: наивысшая отметка – 53 этажа. Это для нас прорывная история.

Второй проект – «Дом Серебряный Бор». Дом находится в зеленой зоне. Непросто было входить в этот проект: столкнулись с активностью населения, которое поначалу его не принимало. Но мы смогли объяснить, что создали достойный проект, вписанный в среду, ничего в ней не разрушающий, а только добавляющий. Есть проект в Коньково – апартаменты «Дом 128». Тоже непростой с точки зрения средовых характеристик. Объем наращивания нашего присутствия в Москве динамичный.

- Почему строительные проекты в Москве развиваете в партнерстве с компанией «Кэпитал Групп»?

- Это союз взаимно обогащающий, в том смысле, что у каждого есть свои технологии. Наши партнеры уверены в стабильности нашей компании. Сейчас приступаем к еще одному крупному проекту с бизнесменом Павлом Тё, в портфеле есть серьезные задумки.

- Какими особенностями обладают ваши проекты?

- Специализация компании – комплексные проекты. Понимаем, как создавать социальную, эмоциональную и зеленую среду. Наши ноу-хау мы используем даже в эконом-классе. Технологии «умного дома» первыми в России начали делать масштабно. Человек может быть уверен, что, купив квартиру в нашем доме, его не бросят наедине с недобросовестным ЖЭКом. Благодаря наработкам в сфере «умных» технологий, как правило, у нас плата за жилищно-коммунальные услуги существенно ниже: в «Академическом» на 40 % люди платят меньше, чем в среднем по Екатеринбургу. Таких же показателей будем пытаться добиться в Москве.

Фамильное древо

- Название вашего ключевого проекта в столице совпадает с названием появившейся недавно премии «Headliner года». Это совпадение?

- Люди привыкли к интернету, рекламе, к жизни в сообществах, в том числе и виртуальных, но девелопер по-прежнему огораживает площадку забором и пишет на нем: «Город-сад. Цены самые хорошие». И ждет покупателя. Но это совершеннейшее средневековье! Мы видим, что, когда ты создаешь новую среду, формируется новое сообщество. У нас в «Академическом» люди на субботниках сажают деревья: есть дерево семьи Ивановых, Петровых. В школах создаем залы, которые оснащены как лучшие театральные залы Москвы. Там не только родительские собрания происходят, но и концерты известных коллективов для жителей района.

В Москве мы поняли, что средовые и прочие характеристики крайне важны. Учредили премию «Headliner года», поскольку нас интересовали люди, которые добились максимального успеха в конкретном году. Мы видели в них членов нашего нового сообщества жителей, заказчиков нашего формата. Надеемся, эта премия станет ежегодной. Люди номинировали себя и знакомых в интернете. Человек говорил: я считаю, что достиг больших успехов, я в этом году создал то-то. Это было в номинациях «Спорт», «Культура», «Бизнес», «Наука» и «Общественная жизнь». Люди, обладающие уникальным опытом, должны быть успешны и с точки зрения среды, в которой они обитают.

- Руководитель детского хосписа Лидия Мониава — главный победитель премии получит квартиру в ЖК «Headliner». Почему победила именно она?

- Удивительный человек. Совершенно обычный, что называется из ниоткуда, занимается социально важным делом и поднимает его, затрачивая все свое время и душевные силы. Лиде удалось собрать более 20 млн. рублей на нужды детского хосписа. Это вызывает огромное уважение. В 2018 году вручим премию впервые. Победитель выявляется по откликам и голосам в интернете. Мы только объявили это и дальше наблюдали за тем, что происходит.

Проведение премии позволило нам выделить неординарных людей. Мы сначала даже не очень соотносили эту премию со своими проектами. А потом поняли, что нам такие люди нужны: раз мы создаем новую среду, они должны в ней жить. Решили создать клуб Headliner, где эти успешные люди смогут общаться. Активность этих людей позволяет развивать и наш продукт.

С «благословения» президента

- На международной выставке «Иннопром-2017» вы общались Владимиром Путиным о вашем екатеринбургском проекте «Академический». Как президент оценил реализацию крупнейшего не только в России, но и в Европе жилищного объекта?

- В 2006 году президент, по сути, благословил этот проект. Мы изложили концепцию того, что нам казалось важным, президент нас поддержал. Спустя десятилетие мы отчитались о проделанной работе. Это город в городе, новый район, где живет больше 50 тысяч человек. Построено больше миллиона квадратных метров жилья, созданы дороги, три школы современных, построенных по нашим проектам. Теперь эти проекты утверждены Минобразования как проекты типовые для школ. Там создана зеленая среда. Многое в этом проекте сделано впервые.

- Создание социальной среды в девелопменте — задача даже сейчас непростая, а десять лет назад тем более. Откуда у вас такие наработки?

- От наших французских партнеров. Мы понимали, что нельзя создавать спальный район: жить в одном месте, работать в другом, ездить за покупками - в третье, ездить на концерты – в четвертое. Все это создает дискомфорт. Хочется это все сконцентрировать. За помощью в разработке проекта обратились к французскому архитектурному бюро Valode & Pistre. Когда впервые презентовали проект на MIPIM – это крупнейшая международная выставка в сфере девелопмента, люди слушали: 9 млн. квадратных метров жилья? В чистом поле?! И тихо отходили, крутя у виска. А сегодня это крупнейший жилищный проект в Европе, живущий полноценной жизнью.

- Какие ее составляющие?

- Мы понимали, что школа должна быть и центром общения, и центром притяжения в районе. У нас в школах зрительные залы на 600 мест, с акустикой и высококачественной аппаратурой. Здесь выступает Свердловская филармония, приезжие артисты. Представьте ощущения детей: ты выступаешь на той же сцене, на которой выступают профессионалы. Мы обеспечили школы бассейнами и спортплощадками – полями с искусственным покрытием. Спортивные залы, которые обслуживают потребности этих школ, можно проводить соревнования высокого уровня. В классах труда такие мастерские! У девочек стоят японские швейные машины и раскроечные. Примерочная как в дорогом бутике в Париже. Это все характеристики социальной среды.

Сохранили зеленые насаждения. Из 1300 га проекта 400 га – это лес, зелень. Сразу начали делать велосипедные дорожки во всем районе. Во дворах построены спортивные площадки. Можно поиграть в волейбол, зимой заливаются хоккейные коробки. Спортивные площадки школ тоже используются для занятий спортом во всем районе.

Сейчас собираемся организовать там медицинский кластер. Медицинский университет переедет в «Академический», там же разместятся общежития. А также поликлиника, которая будет и местом стажировки студентов, и работы профессуры. Переезжает федеральный Институт материнства и младенчества. И там же хотим создать некоторые производства. Именно это и получило одобрение президента. Сейчас в этом направлении совместно с губернатором области движемся.

- Это массовое жилье?

- В «Академическом» жилье всех типов: от доступного до элитного. Наше глубочайшее убеждение, что разные типы жилья не должны отличаться с точки зрения безопасности: элитное жилье будет за забором, а доступное можно ногой открывать. У нас фактически не совершается преступлений. За все время одно – на бытовой почве. Камерами и системами слежения район так обеспечен, чтобы видеть все в любом подъезде, и на площадках, где дети играют, и в школе. Если бабушке надо ночью выйти в аптеку, ее камера сопровождает от дома до аптеки и обратно.

Домой на... лодке

- Вы заговорили об элитном жилье. Насколько понимаю, именно такого рода проект вы строите на Петровском острове в Петербурге. Какие там планируются изыски?

- Уникальный проект. «Royal Park» находится прямо на берегу Малой Невы: историческая территория, бывший Петровский парк, который еще Петр Первый закладывал. У комплекса есть собственная марина, вы сможете приплыть к дому на своем плавсредстве или заказать водное такси. Отличный вид на Петропавловку и весь исторический центр Петербурга. Вокруг вековой парк, в парке - озеро. Жилье от 4 до 6 этажей. Чего там только нет, даже специальные места, где моют лапы собакам после прогулки.

- Какой проект считаете для своей компании знаковым за пределами столичного региона?

- Сейчас самый главный для нас проект – в Ростове-на-Дону. Компания «Ренова» построила в городе новый аэропорт. Впервые в России это сделано не на месте старого, а на абсолютно новой территории. Пространство старого аэропорта имеет идеальный вид на Дон, обладает массой зеленых насаждений. Мы разрабатываем проект строительства новой городской среды на этой территории. Это очень интересная задача, потому что хотим сохранить взлетно-посадочную полосу, которая будет ключевым элементом района. Задача сложная и очень интересная. Но мы имеем за плечами опыт развития «Академического», попробуем воспользоваться накопленными компетенциями и избежать трудностей и ошибок, которые уже нами пройдены. Сейчас много работаем по созданию транспортной инфраструктуры, потому что с транспортом в Ростове непростая ситуация.

- Другая сторона вопроса. Понятно, что в Москве и Петербурге деньги есть. А за пределами столичного региона, в том же самом Ростове, имеются ли потенциальные покупатели на жилье?

- Ипотека существует не только в Москве. Кроме того, мы создаем уникальный продукт. Наш опыт показывает, что у такого рода районов очень высокая лояльность покупателей. У нас было так: дети поселялись в «Академическом», потом рядом с ними заселялись родители, потом у детей рождались свои дети - они хотели расширить свое жилье, и все это они осуществляли на базе наших возможностей. Если вы ни в чем не подвели потребителя, то он ваш на долгие годы.

- Чего ждете в 2018 году для компании?

- Планируем расширить свое присутствие в Московском регионе, в конце года - в начале следующего выйдем на строительную площадку в Ростове-на-Дону. Хотим увеличить объем строительства в «Академическом». И в целом кампания должна прирастить по объемам строительства и объемам выручки. Мы хотим существенно продвинуться в своем продукте – то, что мы называем «умным домом». Уже сейчас, находясь далеко от дома, вы можете проверить, не происходит ли вторжения в ваш дом и, если вы друзьям поручили поливать цветы, то не сохнут ли ваши цветы. Можете быть уверены, что при отказе любых систем жизнеобеспечения это не будет угрожать вашей квартире и не потребует существенного ремонта. Можете ввести алгоритмы дружелюбной встречи домом хозяина. Получите максимальные возможности энергосбережения и экономии затрат.

2018 год будет годом испытаний и инноваций, жёсткой конкуренции и внедрения креативных идей в девелопменте.