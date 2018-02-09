Пранкеры знают, почему Трамп не встретился с Собчак

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:10:51+03:00

Телефонные шутники уверены, что с их подачи за ней следит ФБР

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Пока Ксения Собчак рассказывает, до чего бессмысленный молитвенный завтрак с президентом США, российские пранкеры объясняют, почему встреча блондинки с Дональдом Трампом так и не состоялась.

Визит кандидата в президенты России в Вашингтон проходил на фоне очередного российского скандала. Причем годичной давности. Прошлой весной Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили конгрессмену Адаму Шиффу под видом спикера Верховной Рады Андрея Парубия и сообщили, что у Ксении Собчак и ее подопечной по «Дому-2» Ольги Бузовой есть компромат - фото обнаженного Трампа. С последней, мол, у него была краткая интрижка. О снимках дамы доложили Владимиру Путину, а потом уже бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн якобы обсуждал это в бруклинском кафе (!) с певцом Аркадием Укупником (!!). В общем, полный сюр. И год спустя американские СМИ вдруг подняли это на вилы.

- Историю смаковали сейчас все медиа. Им было выгодно раздуть это в свете расследования о «российском вмешательстве» в выборы. А ФБР с нашей подачи заинтересовалось Собчак, видимо, подумав, что в каждой шутке есть доля правды. Уверен, что за ней было установлено наблюдение, и к Трампу ее решили просто не подпускать, - рассказал «Комсомолке» пранкер Лексус. - Что касается ее извинений за «вмешательство» России в выборы, то это просто позор. Интересна ли она нам как следующая жертва? Посмотрим. Мы уже проводили розыгрыши с ее участием.

- Но в другом качестве...

- В том же качестве она и остается. «Дом-2» из нее не выбить никогда.

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Собчак получала зарплату на радиостанции «Серебряный дождь», телеканале «Дождь», в издательском доме «Глобал Медиа Групп». Также ей приносили доход вклады и ценные бумаги, предпринимательская деятельность, продажа имущества, гонорары и призовые выплаты. Больше 417 млн рублей хранятся на 28 счетах и вкладах в банках, а также журналистка владеет домом с участком в Подмосковье, двумя квартирами в Москве и одной в Санкт-Петербурге, где у нее есть еще восемь помещений. В собственности у Собчак один автомобиль, марки Bentley Continental(подробности)

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