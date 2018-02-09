Аэрофлот ужесточил контроль за провозом ручной клади

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:37:44+03:00

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С 15 февраля Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании. Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур.

Пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади (перечень данных вещей, а также нормы провоза багажа и ручной клади размещены на сайте авиакомпании). При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным Аэрофлотом, пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира, в соответствии со ст. 107 Воздушного кодекса РФ авиакомпания оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке.

Аэрофлот особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размер багажных полок устанавливается производителями воздушных судов. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов.

Мнение эксперта

Олег ПАНТЕЛЕЕВ, исполнительный директор агентства «АвиаПорт»:

«А что это вы здесь мне положили?!»

- Зачем это нужно? Если пассажир проносит на борт воздушного судна большое количество различного рода предметов, то возникает абсолютно очевидная проблема: кто первым зашел, тот занял багажные полки; кто зашел второй — может быть успел, может быть нет; третьему место на полке не досталось гарантированно и он ходит по всему салону, чтобы приткнуть свой чемоданчик или что у него там есть. В результате задерживается отправление самолета, возникают конфликты. Известны случаи, когда особо решительные люди раскидывают вещи на багажной полке над своим креслом со словами: «А что это вы здесь мне положили?!» Ничего хорошего в этом нет.

Теоретически существует и риск того, что если бесконтрольно нагружать багажную полку, то можно превысить максимальный вес, установленный для багажной полки. Если туда закинуть чемодан с книгами, добавить бутылки из «Дюти Фри», то это вполне возможно. Переполненные полки трудно закрыть. Происходят повреждения замков и падение предметов, расположенных на багажной полке. В любом случае проблем возникает много.

Теперь, когда пассажир попытается пронести на борт самолета больше вещей, чем разрешено, то ему придется излишки сдать в багаж. И если норма по провозу бесплатного багажа будет превышена, то пассажиру придется заплатить за провоз сверхнормативного багажа. Так что авиакомпания от введения подобных контрольных мероприятий вероятнее всего в деньгах не потеряет, и, возможно, что-то сможет дополнительно заработать. Но обвинить в этом авиакомпанию нельзя, потому что она не меняет правила провоза ручной клади: какой норма была, такой и останется.