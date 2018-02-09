2018-02-09T16:59:35+03:00
Экономика

Сибирская угольно-энергетическая компания получила премию «Лидеры российского бизнеса» за вклад в социальное развитие территорий

Каждый год СУЭК реализует около 150 социальных благотворительных проектов
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Москве завершается Неделя российского бизнеса, которая привлекла представителей сотен наших ведущих компаний. На этой же площадке был проведен съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором сегодня выступил Президент России Владимир Путин.

Сегодня же здесь прошла церемония награждения авторитетного ежегодного российского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность». Обладателем гран-при конкурса в номинации «За вклад в социальное развитие территорий» была объявлена Сибирская угольно-энергетическая компания. Президент РСПП Александр Шохин торжественно вручил почетную награду Генеральному директору АО «СУЭК» Владимиру Рашевскому.

- Социальная ответственность - неотъемлемая часть современного российского бизнеса, - отметил со сцены Владимир Рашевский. - Для СУЭК – это уверенность в долгосрочном стабильном развитии наших предприятий вместе с регионами, в которых мы работаем, с нашими сотрудниками, с местными сообществами. Мы очень рады, что наша деятельность, направленная на повышение качества жизни и социальное развитие регионов, получила столь высокую оценку.

Напомним, основным акционером компании является российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко. Социальная ответственность бизнеса и благотворительность в регионах, где работают предприятия СУЭК - один из корпоративных базисов компании. Эти проекты направлены прежде всего на комплексное повышение качества жизни, создание благоприятной социальной среды. Каждый год компания реализует около 150 социальных и благотворительных проектов. Например, в 2017 году социальные инвестиции СУЭК превысили 1,28 миллиарда рублей. На протяжении последних лет СУЭК называют в числе признанных лидеров среди российских компаний по благотворительности.

А нынешняя награда в рамках всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса» (сегодня это крупнейший в стране конкурс, который оценивает динамику развития отечественных компаний) - не первая в активе СУЭК. В предыдущие годы оргкомитет присуждал компании первые места в номинациях «За высокую социальную ответственность бизнеса», «За социальные программы поддержки семей», «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития» и других.

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