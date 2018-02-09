Александр Зубков - об открытии Игр в Пхенчхане: «Серые краски. Не так празднично, как было у нас»

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:10:39+03:00

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Наш знаменитый бобслеист, а теперь президент федерации бобслея России эту Олимпиаду, увы, смотрит по телевизору. В Пхенчхан МОК его не допустил.

- Посмотрел церемонию частично. С Сочи, конечно, не сравнить. Серые краски. Не так празднично, как было у нас. Хотя корейцы и говорили, что перенимали наш опыт. К сожалению, у них получилось не очень.

- Церемонию открытия Игр в Сочи часто вспоминаете?

- Конечно. Ощущения помню , все-таки домашняя Олимпиада. Когда наша команда зашла на стадион, был такой гул на трибунах, такая поддержка. Нас как будто на руках несли. Казалось, что мы летим по воздуху, а не идем по земле.

- Флаг тяжелый был?

- Весомый. Еще же на боку висела сумка, куда вставлено древко, на котором держалось полотнище. Нужно было пронести его красиво. Думаю, что у нас получилось.

- Была же примета: если несешь флаг на открытии Игр, останешься на Олимпиаде без золота?

- В приметы не верю. Тем более выступал не один, а в команде: в двойке и в четверке. Был небольшой совет, в том числе, и с тренером. Приняли решение. Ребята сказали: «Нет проблем, конечно. Мы также не верим в приметы. Верим только в свои силы. Будем делать ту работу, на которую настроены.»

- Что еще запомнилось на церемонии открытия в Сочи?

- Мы же стояли под трибунами в ожидании нашего выхода. Поэтому ее посмотрели уже потом, в записи. Зато с самого начала до конца. Это было, конечно, супер. Тем более, что мне есть с чем сравнивать. Это были уже мои четвертые Олимпийские игры. Первые в Нагано тоже запомнились. Там было великолепно. Потом были Игры промежуточные. А в Сочи- самая яркая, красочная Олимпиада. Не только из-за салютов, но и из-за того, как принимали спортсменов. Многие иностранцы до сих пор вспоминают, как у нас было здорово.

- Вы ведь могли поехать и на пятые игры, уже, как президент федерации бобслея. Но вас не пустил МОК...

- Спортивный арбитраж меня частично оправдал. Так что идем до конца, пока не получим тот вердикт, который нас устроит, Мы были чистыми спортсмены.

Напомним, что сегодня в Пхенчхане прошла церемония открытия Зимних Олимпийских Игр-2018. В ней приняли участие спортсмены из 91 страны. Россияне шли под олимпийским флагом, который нес один из волонтеров.

КАК ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ 2018