Коллекторы перестанут беспокоить по чужим долгам

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:45:15+03:00

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Банки придумали еще один способ проверять потенциальных заемщиков, а заодно и снизить риски мошенничеств. Национальный совет по финансовому рынку придумал, как можно объединить ресурсы банков и сотовых компаний. Об этом в пятницу пишут «Известия».

Система будет работать на основе уже созданной в Институте связи (ЦНИИС). Там уже хранится база данных по всем нашим мобильным телефонам. Несколько лет назад ее создали, чтобы избавить россиян от «мобильного рабства». Тогда позволили переходить от одного оператора к другому без потери номера. Как говорят эксперты, этой услугой за год воспользовались 7,5 млн. клиентов.

Банки видят в подобной базе другие плюсы. Во-первых, с ее помощью можно будет проверять всех потенциальных заемщиков на достоверность их данных. При подаче заявки банк сможет сразу проверить, принадлежит ли указанный в анкете телефон тому самому заемщику. И правильно ли написаны контакты поручителей. Если будет расхождение, это плохой знак. Такому клиенту кредит не одобрят.

Во-вторых, теперь ничего неподозревающие россияне избавятся от звонков назойливых коллекторов. Раньше было так. Мошенник мог оставить любой номер телефона. Или просто выкинуть сим-карту на следующий день. По правилам сотовых операторов, «мертвые» номера оживают примерно через полгода-год. И в этом случае службы взыскания звонили или писали смс уже совсем другому человеку, совсем не причастному к просроченному кредиту. Система позволяет сделать так, чтобы при смене владельца номера его автоматически отключали от рассылки уведомлений. По данным экспертов, ежемесячно взыскатели отправляют 100 миллионов смс-сообщений. И примерно треть из них попадает совершенно другим людям.