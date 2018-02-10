Черный волос, что ж ты вьешься...

10 Февр. 2018 2018-02-09T20:40:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Похоже, здесь кроется некий профессиональный секрет: и в снег, и в дождь,и в багажнике бандитов женщина-следователь всегда отличается хорошей укладкой волос любой длины. Эти волосы не тускнеют, не секутся, не выпадают.

Хороший шампунь? Не думаю. Идеальный лак? Вряд ли. Не видим мы этих чаровниц с баллончиком лака в руках или с феном наперевес. В таких произведениях возможна единственная операция с волосами: это когда женщина-следователь выходит из душа с чалмой из полотенца на голове. Потом - ап, волшебное полотенце снимается, а через две секунды богиня-детектив тянется к пистолету, чуть встряхивая прекрасной ухоженной гривой.

Вот, скажем, показали на канале «Россия» сериал «Идеальный враг». И перед Марией Машковой, игравшей главную роль, поставили невыполнимую, казалось бы, задачу: блюсти в кадре красоту такой сложной стрижки, как каре. С каре обычным людям трудно: свитер надела через голову, и уже все загублено. Но Мария справилась. Она и в чужом доме на кушетке прикорнет, и голову не помоет, поскольку некогда, а с прической все будет идеально: волосок к волоску.

Еще в «Идеальном враге» женские трупы очень красиво лежали. Застрелили, допустим, даму в подъезде, а она не просто сползает по стенке, а эстетично, не забыв напоследок принять элегантную позу. Одна туфелька на шпильке чуть в стороне, приподнятая юбка обнажает изящные колени, но слегка, без вульгарности. Носок в тонком чулке вытянут, как у балерины. Положение не совсем естественно вывернутой руки подчеркивает, насколько тонкими были запястья у жертвы. Ну и пол в подъезде чистый, конечно, иначе нефотогенично и негигиенично будет.

Поверьте, я была бы рада рассказать вам про интригу, удачную или неудачную, про диалоги, блестящие или слабые. Но как-то не наблюдалось в «Идеальном враге» иной интриги, кроме обмена персонажей многозначительными взглядами. Оставалось лишь любоваться прическами, что уж тут поделаешь.

А скоро на Пятом канале запустят еще одно криминальное развлечение - «Спецы». Судя по анонсам, это «больше, чем детектив». Такая фраза уже является диагнозом: значит собственно детектива лучше не ждать. Зато по поводу прически новой следовательницы уже можно не волноваться.