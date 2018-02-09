Забег «RoscongressCup - Кубок Губернаторов» пройдет на Российском инвестиционном форуме

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:06:11+03:00

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15 февраля в 7:15 на трассе «Формулы-1» в Сочи состоится забег «RoscongressCup — Кубок Губернаторов», включенный в спортивную программу Российского инвестиционного форума. На старт дистанций 5555 и 11111 метров выйдут участники Форума, а также жители и гости Сочи.

«Уникальная дистанция забега по „Автодрому Сочи“ охватывает знаменитые олимпийские объекты, — рассказал заместитель директора Фонда „Росконгресс“ Георгий Брюсов. — Совсем недавно CAS вернул сборной России победу в командном зачете Сочи-2014. Но никто не может отобрать у России один из главных итогов зимней Олимпиады-2014 — ее наследие. Сочи — мировой лидер среди зимних олимпийских столиц по востребованности и эффективному использованию инфраструктуры Игр. Российский инвестиционный форум пройдет на супертехнологичных объектах Сочи, в создании которых так или иначе принимали участие и ведущие компании, и регионы страны. А сейчас лидеры компаний и территорий приедут на Форум, чтобы рассказать о достижениях, презентовать уже новые прорывные проекты. При этом многие из них выйдут на старт забега, чтобы подзарядиться энергией для деловой программы».

Организатором забега выступил Фонд «Росконгресс» при поддержке Федерации триатлона России и компании Universa. В рамках спортивной программы Российского инвестиционного форума также пройдут III Сочинские корпоративные игры, которые включены в Единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. 17 февраля команды государственных и коммерческих структур Сочи и Краснодарского края будут соревноваться в футболе, волейболе, баскетболе, гиревом спорте, подтягиваниях, отжиманиях и других дисциплинах спортивной программы. Корпоративные игры пройдут в знаковом месте для российского спорта — центре имени трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. Центр служит основной базой для подготовки сборных России по борьбе и дзюдо, завоевавших 19 золотых медалей на Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 гг.