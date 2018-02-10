Коммерсанты - обозревателю «КП»: «Вы с линии огня уйдите!»

10 Февр. 2018 2018-02-10T01:07:38+03:00

Собственники «Меньшевика» и сотрудники «Мосгаза» впервые смогли войти на территорию фабрики, где перед новым годом Илья Аверьянов расстрелял охранника [видео]

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- Вы смелая? Сейчас мы дверь вскроем, а внутрь ребята идти побоятся, давайте тогда мы с вами, - говорит Татьяна Елисеева, второй директор фирмы-собственника зданий скандальной фабрики на Иловайской, что возле бомжатника (городского приюта для социально незащищенных граждан).

Второй директор фирмы-собственника зданий скандальной фабрики на Иловайской Татьяна Елисеева и сотрудники Мосгаза.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Напоминаем: прежний собственник Илья Аверьянов профукал фабрику из-за долгов, с решением суда не согласился и три года жил в цехах с ружьем, никого туда не пуская. Когда перед новым годом новые хозяева пришли с судебными приставами, он беглым огнем выгнал всех за территорию, одного человека убил наповал и объяснил происходящее... рейдерским захватом со стороны кавказцев!

Бывший собственник фабрики Илья Аверьянов в помещении суда. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В конфликте стали разбираться правозащитники, они и послала сюда Мосгаз:

- Аверьянов в СИЗО попросил проверить на фабрике газопровод высокого давления, как бы, мол, не было взрыва,- объясняет Елисеева. - Уполномоченная по правам человека по Москве Татьяна Потяева написала обращения городским властям и в Мосгаз, а те уже обратились к нам: ведь собственники, по документам, мы, а не Аверьянов. Нам, со своей стороны, тоже очень интересно выяснить, что там с газом: постановлением Арбитражного суда с 2014 года Аверьянова отрезали от трубы за неуплату. Он что, самовольно подключился?

Приглашенный слесарь-«ключник» выковыривает замки: после того, как с места преступления убыла следственная группа, сторона Аверьянова врезала новые.

Для того, чтобы попасть на фабрику, понадобились услуги слесаря.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Всем неуютно:

- Вот так мой напарник Коля в прошлый раз им открывал, - делится «ключник», - а этот убийца за дверью стоял. Коля сам еле уцелел, слышал, как убитый охранник хрипел...

Наконец, двери вскрыты; на территории остановленной фабрики - глубокие сугробы. Внутри, в цехах, никакого оборудования: то ли его давно нет, то ли вывезли после скандала, в темных коридорах можно снимать «Сталкер». Вдруг... стол с объедками: электрический чайник, включенный в сеть, бумажные стаканчики, куски сахара.

Во дворе фабрики всё в снегу.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В цехах - лишь оставшиеся следы от оборудования: то ли его давно нет, то ли вывезли после скандала.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Тут же - остатки чьей-то недавней трапезы.

- Этого не было! - волнуется первый директор фирмы-собственника Шомрон Абрамов. - Уже после отъезда следственной группы кто-то проник на фабрику, и я предполагаю, что это сестра Аверьянова! Здесь кто-то находится и живет!

Первый директор фирмы-собственника Шомрон Абрамов.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

На втором этаже находим гудящую дверь с надписью «Котельная», «ключник» присаживается на корточки, чтобы открыть замок... и вдруг гудение смолкает.

Попытка проникнуть в помещение котельной.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Это вы выключили? - бледнеет слесарь.

Газовики предусмотрительно отходят дальше.

Елисеева советует мне:

- Вы отойдите с линии огня...

За дверью оказываются котлы, лужи горячей воды на кафельном полу и трубы; система отключается и включается автоматом.

В котельной на полу - лужи горячей воды.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Газовики показывают:

- Вот пломба, когда Межрегионгаз перекрывал подачу: она сорвана и кран открыт. Доложим начальству.

Сотрудники Мосгаза указывают на сорванные газовые пломбы.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Во дворе Абрамов показывает, как 27 декабря гонял их Аверьянов:

- Я вон за теми досками спрятался, а сестра Аверьянова прямо огонь корректировала, звонила брату. Мы, честно, вообще такого не ожидали: выход был технический, как сегодня...

Трудна жизнь отжимальщика долгов!

Никто со стороны Аверьянова во время визита так и не появился, но что-то подсказывает, что это еще не конец конфликта.

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