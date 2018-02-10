2018-02-10T02:44:58+03:00
Спорт

Плющенко и мировые легенды спорта заступились за паралимпийцев

Спортсмены направили письмо в поддержку своих товарищей
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евгений Плющенко написал письмо руководству МОКЕвгений Плющенко написал письмо руководству МОКФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские паралимпийцы, которых без внятных причин не допустили до соревнований, переживают решение руководства МОК, как личную трагедию.

Безусловно, ребятам до слез обидно, поскольку российские паралимпийцы своими последними спортивными достижениями доказали, что у них самая сильная команда.

Зная, что для ребят эти соревнования - смысл жизни, олимпийский чемпион Евгений Плющенко выступил с инициативой, написал письмо руководству МОК, под которым оставили подписи мировые звезды спорта.

- Друзья! Я только что отправил с моими друзьями - многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира Президенту МОК Баху и Президенту МПК Парсонс письмо-боль с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней паралимпиады, шестикратного олимпийского чемпиона Романа Петушкова и его коллег по сборной команде.

Вы все знаете, что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды (всем мужчинам) не дали шанса выступить на Играх. Я и мои коллеги: Роднина Ирина, Владислав Третьяк, Карелин Александр, Фетисов Вячеслав, Мамиашвили Михаил, Кожевников Александр, Немов Алексей, Исинбаева Елена, Кабаева Алина, Навка Татьяна, Хоркина Светлана, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Волосожар Татьяна, Траньков Максим, Костомаров Роман, Журова Светлана, Жамнов Алексей, Мамун Маргарита, Тиманина Анжелика, Липницкая Юлия, Сотникова Аделина завоевали за свою карьеру 41 золотую,13 серебряных и 10 бронзовых медалей. Мы как никто другой, понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов, а спортсменов с определенными проблемами по здоровью.

Я не смог пройти мимо, все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеемся и верим, Президенты МОК и МПК, найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских Играх.

plushenkoofficialplushenkoofficial
Евгений Плющенко написал письмо в поддержку российских паралимпийцев
3894 отметок «Нравится»119 комментариевInstagram

Инициативу Евгения Плющенко поддержали в Инстаграме и звезды шоу-бизнеса.

- Давайте подержим всем миром инициативу легендарного спортсмена, чемпиона и просто моего товарища Евгения Плющенко, - написал в своем блоге король российской поп-сцены Филипп Киркоров.-Очень важно сейчас объединиться, потом будет поздно! Спасибо Татьяне Навке, она одна из первых встала в ряды защиты прав наших паралимпийцев.

Подписи под обращением к МОК оставили крупнейшие звезды российского спорта

Подписи под обращением к МОК оставили крупнейшие звезды российского спорта

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алина ЧЕРНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу
США хотят увеличить число своих военных в Азии
Москва в десятый раз присоединится к акции «Час Земли»
В США отменены почти 1,5 тысячи авиарейсов из-за снегопада
Лавров рассказал об отношении к России в мире
Сирийская армия полностью очистила провинции Алеппо и Хама от террористов ИГ*
Болельщик из США принес на открытие Олимпиады-2018 российский флаг
Соловьев выгнал из студии эксперта за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25
Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию
В США умер рэпер Кевин Смит, придумавший слово «хип-хоп»
Анна Погорилая назвала великолепным выступление Тарасовой и Морозова
В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за смерти норвежца на борту
Порошенко ввел меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ
Адвокат российских спортсменов прокомментировала решение CAS о недопуске на Олимпиаду
Порошенко подписал указ о мерах по противодействию "информационной агрессии" России
Юрий Чайка прибудет в Дагестан, чтобы представить нового прокурора
Пентагон опроверг обвинения в намеренном разрушении российского моста через Евфрат
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки нескольких колбасных компаний Белоруссии
Французский суд продлил арест Павленского еще на четыре месяца
Посол США Хантсман: в Москве мне не хватает ежедневного солнца
«Во время игры правил не меняем»: Губернатор Ленобласти записал видео в поддержку не допущенных на Олимпиаду спортсменов
Эксперт назвал дискриминацией решение CAS о недопуске 47 россиян на Олимпиаду
Умер один из основателей американской рок- группы Mr. Big
Депутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запрета идеологии националистов