Плющенко и мировые легенды спорта заступились за паралимпийцев

10 Февр. 2018 2018-02-10T02:44:58+03:00

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Российские паралимпийцы, которых без внятных причин не допустили до соревнований, переживают решение руководства МОК, как личную трагедию.

Безусловно, ребятам до слез обидно, поскольку российские паралимпийцы своими последними спортивными достижениями доказали, что у них самая сильная команда.

Зная, что для ребят эти соревнования - смысл жизни, олимпийский чемпион Евгений Плющенко выступил с инициативой, написал письмо руководству МОК, под которым оставили подписи мировые звезды спорта.

- Друзья! Я только что отправил с моими друзьями - многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира Президенту МОК Баху и Президенту МПК Парсонс письмо-боль с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней паралимпиады, шестикратного олимпийского чемпиона Романа Петушкова и его коллег по сборной команде.

Вы все знаете, что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды (всем мужчинам) не дали шанса выступить на Играх. Я и мои коллеги: Роднина Ирина, Владислав Третьяк, Карелин Александр, Фетисов Вячеслав, Мамиашвили Михаил, Кожевников Александр, Немов Алексей, Исинбаева Елена, Кабаева Алина, Навка Татьяна, Хоркина Светлана, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Волосожар Татьяна, Траньков Максим, Костомаров Роман, Журова Светлана, Жамнов Алексей, Мамун Маргарита, Тиманина Анжелика, Липницкая Юлия, Сотникова Аделина завоевали за свою карьеру 41 золотую,13 серебряных и 10 бронзовых медалей. Мы как никто другой, понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов, а спортсменов с определенными проблемами по здоровью.

Я не смог пройти мимо, все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеемся и верим, Президенты МОК и МПК, найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских Играх.

plushenkoofficial Евгений Плющенко написал письмо в поддержку российских паралимпийцев

Инициативу Евгения Плющенко поддержали в Инстаграме и звезды шоу-бизнеса.

- Давайте подержим всем миром инициативу легендарного спортсмена, чемпиона и просто моего товарища Евгения Плющенко, - написал в своем блоге король российской поп-сцены Филипп Киркоров.-Очень важно сейчас объединиться, потом будет поздно! Спасибо Татьяне Навке, она одна из первых встала в ряды защиты прав наших паралимпийцев.