2018-02-10T08:47:35+03:00
Спорт

Российскому фигуристу на Олимпиаде в Пхенчхане во время тренировки включили песню Ольги Бузовой

Фоном для занятия Николая Коляды стала песня "Хит-парад" и еще несколько песен других исполнителей [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments23
Николай Коляда во время тренировки от организаторов получил фоном музыку Ольги Бузовой.Николай Коляда во время тренировки от организаторов получил фоном музыку Ольги Бузовой.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 10 февраля, на льду олимпийского дворца спорта в Канныне российский фигурист Николай Коляда провел тренировку на запасном катке. Накануне он выступил в короткой программе командного турнира, заняв восьмое место после двух падений во время своего выступления.

Организаторы Олимпиады во время занятия Коляды на катке включили особый микс из песен в качестве фоновой музыки. Одним из треков стала песня Ольги Бузовой "Хит-Парад". Как пояснили представители ISU, треки для тренировок подбираются обычно из числа самых популярных в каждой отдельной стране. Помимо Бузовой фоном для тренировок Коляды стал трек "Танцуй со мной" Полины Гагариной, песня "Между мной и тобой" Оскара и несколько других, сообщает "Р-Спорт".

После первого дня олимпийского командного турнира сборная России делит 3-4 места с Японией. Продолжатся соревнования уже завтра, 11 февраля, в воскресенье. 4 года назад на Олимпиаде в Сочи россияне одержали победу в этом виде программы, который впервые был представлен на Играх 2014.

Следить за новостями Олимпиады вы можете в нашем специальном разделе сайта kp.ru. Так же к вашим услугам - оперативный медальный зачет Олимпиады 2018 в Пхенчхане.

Ольга Бузова - Хит-парад (Премьера клипа, 2017).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
Российский саночник Роман Репилов идет третьим после двух попыток на Олимпиаде в Пхенчхане
Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу
МИД РФ призвал уважать суверенитет Сирии в связи с израильскими авиаударами
Изгнанный Соловьевым из студии эксперт объяснил свои слова о летчике Филипове
Эрдоган: Сирийские курды сбили турецкий вертолет
Названо оружие, сбившее израильский истребитель в ходе налета на Сирию
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала олимпийской чемпионкой в спринте
Джеки Чан пронес Олимпийский огонь перед открытием Игр в Пхенчхане
Украинский политик рассказал, что цены на газ в стране завышаются в два раза
Умер актер Джон Гэвин - звезда фильма «Психо»
Россиянин Семен Елистратов вышел в финал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
На юго-востоке Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылся
Европейские ученые развеяли миф о безвозвратной утрате нервных клеток
В США умер актер из популярных сериалов «Прослушка» и «Карточный домик»
Вспышка гриппа в США унесла жизни более 60 детей
Россиянин Семен Елистратов пробился в полуфинал олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1 500 метров
Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства после потери своего истребителя
Небензя: Страны ООН «буквально умоляют» Россию и США наладить двусторонние отношения
Эксперты National Interest сравнили российский истребитель Су-35 с американскими F-22 и F-35