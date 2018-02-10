Российскому фигуристу на Олимпиаде в Пхенчхане во время тренировки включили песню Ольги Бузовой

10 Февр. 2018 2018-02-10T08:47:35+03:00

Фоном для занятия Николая Коляды стала песня "Хит-парад" и еще несколько песен других исполнителей [видео]

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В субботу, 10 февраля, на льду олимпийского дворца спорта в Канныне российский фигурист Николай Коляда провел тренировку на запасном катке. Накануне он выступил в короткой программе командного турнира, заняв восьмое место после двух падений во время своего выступления.

Организаторы Олимпиады во время занятия Коляды на катке включили особый микс из песен в качестве фоновой музыки. Одним из треков стала песня Ольги Бузовой "Хит-Парад". Как пояснили представители ISU, треки для тренировок подбираются обычно из числа самых популярных в каждой отдельной стране. Помимо Бузовой фоном для тренировок Коляды стал трек "Танцуй со мной" Полины Гагариной, песня "Между мной и тобой" Оскара и несколько других, сообщает "Р-Спорт".

После первого дня олимпийского командного турнира сборная России делит 3-4 места с Японией. Продолжатся соревнования уже завтра, 11 февраля, в воскресенье. 4 года назад на Олимпиаде в Сочи россияне одержали победу в этом виде программы, который впервые был представлен на Играх 2014.

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