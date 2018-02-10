Натали чуть не стала жертвой изнасилования

10 Февр. 2018 2018-02-10T10:53:58+03:00

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На днях певица Натали стала гостьей программы «Судьба человека», где рассказала какой ценой давалась ей слава, и как после многих лет забвения она снова добилась успеха. Артистка честно призналась, что ее и личный, и творческий путь был очень непрост, но вместе с супругом они справились с трудностями. Так, певица рассказала, что в молодости потеряла ребенка и это была настоящая трагедия для семьи.

«Это было в 18 и 19 лет, друг за другом… Сначала был выкидыш, а потом замерзшая беременность. Но в том возрасте я до конца не осознавала, что произошло, юность… Меня страшил факт, ведь на определенном сроке это повторялось. Лишь попав в роддом, я познакомилась с женщинами, у которых были разные судьбы. В больнице я услышала столько разговоров!» – поделилась певица.

Тогда Натали вместе с супругом Александром решили направить все силы на работу. В 1998 году у Натали вышел первый хит «Ветер с моря дул». Певица проснулась знаменитой, собирала полные залы, поклонники подстерегали звезду у подъезда, некоторые падали в обморок, когда видели кумира в реальной жизни. «Настало время возможностей. Я думала, что пройдут выступления, и я вернусь домой, в Дзержинск. Мы с Сашей уже ремонт начали делать в бабушкиной квартире, которая по наследству досталась. Планов оставаться в столице тогда не было ни у меня, ни у мужа. Просто писали песни, для себя скорее. Но Москва не отпускала, были постоянные концерты. Некоторые фанаты по 90 раз приходили на мои выступления», – вспомнила артистка.

Натали призналась, что именно на пике популярности, она мечтала лишь о детях и спокойной семейной жизни. «Однажды я пришла в храм, чтобы просить о ребенке. Девять часов я молилась. И вот, скоро в моей жизни появился первый сын», – рассказала артистка. В 2001 году у Александра и Натали родился первый наследник – Арсений, спустя девять лет – Анатолий. А в апреле прошлого года вся страна узнала, что всенародная любимица стала мамой еще одного мальчика, которого назвала Евгений. «Я купила до появления детей трех плюшевых мишек: оранжевого, светлого и коричневого. Они всегда со мной путешествовали. И надо же, Арсений родился с рыжим цветом волос, Анатолий, как он сам говорит, натуральный блондин, а Женя – шатен», – отметила Натали.

В 2013 у артистки случился очередной взлет в карьере. Композиция «О Боже, какой мужчина!» играла разве что не из утюга. Вновь пошли гастроли. После одного из концертов певица вернулась в гостиничный номер, где обнаружила незнакомого мужчину, который подстерегал ее после выступления.

«Я даже не знаю, как это описать. Ситуация была комична, но и трагична одновременно. У меня был ряд выступлений за пределами нашей страны. Как-то, отработав на сцене, я пришла в гостиницу, легла отдохнуть. И тут вижу через балкон в номер лезет мужчина восточной внешности. Видимо, он подумал, что так можно – просто ко мне пробраться и я не откажу… Я не растерялась, сразу же выбежала из номера. Вот тогда поняла, есть такие очень опасные ситуации, в которых я должна отстаивать себя сама. Муж в тот момент разговаривал с какими-то мужчинами, они его отвлекали. Эти люди были вооружены. Но я вычислила главного среди них. Как мужик с мужиком просто поговорила с ним, объяснила, что так нельзя. Я очень благодарна Саше, что он не стал на них бычить, как сделали бы большинство мужей. Он понял, что я могу сама договориться», – поделилась Натали.