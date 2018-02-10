2018-02-10T12:08:08+03:00
Звезды

Диана Арбенина нашла свою любовь в инстаграме

Певица случайно зашла на страницу к человеку и сразу влюбилась
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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По словам певицы, Инстаграм — эта социальная сеть, которую она действительно любит. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВПо словам певицы, Инстаграм — эта социальная сеть, которую она действительно любит. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ
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Диана Арбенина в развернутых разговорах о своей личной жизни никогда замечена не было, тем более, что там было место и большой трагедии, и несчастной любви, о которых бывшая солистка «Ночных снайперов» упоминала лишь мельком. Но тем неожиданее прозвучало признание, которое певица на днях сделала в своем микроблоге. Звезда поделилась фрагментом новой песни «Инстаграм», которую написала месяц назад и которую решили сделать следующим синглом группы.

«Это одна из немногих песен, которая имеет конкретного адресата, - призналась Диана Арбенина. — Я познакомилась с ним именно в Инстаграме, случайно зайдя на его страницу. Мы начали переписываться, и вскоре встретились. То, что происходит между нами сейчас, это какое-то чудо. Такой полноценной любви я не испытывала давно. Оба мы сложные люди, и не всегда понимаем друг друга, что объяснимо между творческими людьми. Он тоже музыкант, и у нас уже есть кое-какие планы»

По словам певицы, Инстаграм — эта социальная сеть, которую она действительно любит, и что в ее жизни есть люди, встречи с которыми происходят только в этой социальной сети.

«Я часто бываю в Инстаграме, у меня там много публикаций. Два года назад я придумала рубрику «Доброе утро, страна», которую ждут многие мои подписчики. Причем придумала совершенно случайно, когда летом каталась с детьми на велосипедах. Я редко делаю публикации с фото, в основном публикую видео. Люблю читать комментарии, мне интересно, что пишут мне люди. Иногда отвечаю, и начинается неформальное общение», — рассказывает Диана Арбенина.

Напомним, восемь лет назад Диана Арбенина стала мамой двух детей – Артема и Марты. Отец двойняшек – бизнесмен, с которым звезда познакомилась на гастролях в США и имя которого упорно не хотела называть прессе. И видно не зря. Совместная жизнь пары не сложилась.

d_arbenina_officiald_arbenina_official
салют ребята! тур идёт полным ходом и вы даёте мне столько сил что я пишу новые песни! фрагмент самой самой НОВОЙ песни под названием ИНСТАГРАМ. и каждый день мы встречаемся в инстаграме. видео круче боев без правил. финал я знала заранее. доброе утро страна! и пиши что хочешь. только не блокируй. сердце не делится наполовину. банально но очень красиво. в моем инстаграме страна! #дианаарбенина #arbenina #ночныеснайперы #thenightsnipers #инстаграм #новаяпесняинстаграм #юбилейныйтур #25лет #живукакхочу
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