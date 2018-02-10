Дженифер Энистон замучила мужа своими диетами

10 Февр. 2018 2018-02-10T13:02:59+03:00

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Мало кто знает, что Дженифер Энистон ради съемок в сериале «Друзья» совершила подвиг, похудев на 18 кг. И собственно, всю дальнейшую жизнь это геройство не бросает: сидит на жестких диетах, ходит в спортзал, ест только органическую пищу. Но несмотря на множество усилий, актрисе тяжело дается быть стройной, иногда молочный коктейль и пончики побеждают в этой неравной борьбе. Но потом звезда «Несносных боссов» берет себя в руки и снова топает в спортзал.

И все это было бы мучениями одной слабой телом, но сильной духом женщины, если бы не муж, которого актриса, садящаяся на диету тут же называет толстым и требует хрустеть салатом вместе с ней. Он в конце концов, клятву давал: в горе, и в радости быть вместе. Однако, супруг Джастин Теру уже всерьез стал задумываться о том, что радости в браке все меньше, а вот горя от хлебца и каши без молока все больше. Стал даже жаловаться друзьям, что в последнее время Дженифер совсем дошла до края холодильника: стала веганкой. Она избегает не только мяса и рыбы, но и молочных продуктов. К тому же, Энистон принципиально не ест то, в чей состав входит соя. И Джастин пожаловался другу, что смертельно устал от всех этих ограничений, и очень скучает ночами по старому, доброму гамбургеру,- сообщает Radaronline.

Более того, когда дрожайщая супруга перестает что-то есть, она просто выкидывает неугодные ей продукты из холодильника, даже если их припас для себя Теру. (кажется, гамбургеры там тоже есть) Муж звезды признался, что уже даже радуется, когда у него начинаются съемки и он может уехать из дома. А любой «кинокорм» для него теперь лучшая еда. А если учесть,что на экраны в этом году выйдут четыре фильма с участием Теру можно только представить, какой гастроразврат он устраивал во время съемочного периода?!

Напомним, Дженнифер и Джастин начали встречаться еще в весной 2011-го, после того, как влюбились друг в друга на съемках фильма «Жажда странствий». О том, что они официально обручились, Энистон и Теру сообщили в в августе 2012-го. А свадьбу они сыграли лишь три года спустя, в августе 2015-го. С тех в СМИ постоянно появляются сообщения о том, что Дженнифер, якобы, забеременела. Однако ни одно из них пока что так и не подтвердилось.