2018-02-10T19:21:17+03:00
Звезды

Открытие ресторана Максима Фадеева: Оксана Федорова показала подросших детей, а Юля Савичева впервые вышла в свет после родов

Продюсер назвал своё кафе «У Дяди Макса»
Алина ЧЕРНОВА
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Максим и Эмин во время открытия ресторанаМаксим и Эмин во время открытия ресторанаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Уже второй ресторан «У Дяди Макса» открывает продюсер Максим Фадеев со своим товарищем Эмином Агаларовым.

На сей раз Фадеев открыл своё «гнездо» в ТЦ «Европейский». Поздравить продюсера с открытием семейного кафе пришли многие знаменитости: Юлия Барановская, Катя Лель, группа «Серебро», Сергей Жорин с женой Натальей Рогозиной и многие другие.

Юлия Барановская с сыном Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Юлия Барановская с сыномФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Ждали Филиппа Киркорова с детьми, но Мартин и Алла-Виктория пока не вернулись с новогодних каникул, проводят время в Майами со своей тётей Мари.

Сергей Жорин с женой Натальей Рогозиной Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сергей Жорин с женой Натальей РогозинойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Приехала обнять своего продюсера Юля Савичева, недавно ставшая мамой. Без косметики и нарядного платья. Видимо, все-таки не так просто быть хорошей мамой и выступать на сцене.

Юля и без макияжа выглядит отлично Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Юля и без макияжа выглядит отличноФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Представила Максиму своих подросших детей «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

Гости мероприятия отметили, что дети фотомодели очень похожи на свою знаменитую маму.

Плюс ко всему Оксана заметно постройнела, выглядела потрясающе.

Оксана со своими подросшими детьми Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Оксана со своими подросшими детьмиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Я достаточно быстро восстановилась после родов благодаря тому, что муж меня все время мотивировал, чтобы я занялась спортом,-рассказывала в интервью «КП» «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. - Я работаю в спортзале с тренером, правильно питаюсь. Мне очень помогает пилатес укреплять и подтягивать мышцы. Правильное питание, физическая активность – ничего нового я ни для кого не открою. Меня очень мотивировали мысли, что и папа, и дети хотят видеть меня красивой, стройной и подтянутой, а не запущенной и все время уставшей.

Напомним: в 2011 году Оксана Фёдорова вышла замуж за госслужащего офицера Андрея Бородина. 6 марта 2012 года у Оксаны и Андрея родился сын Федор. А 22 июля 2013 года -дочь Елизавета.

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