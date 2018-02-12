Фанаты «Игры престолов» узнали, кто займет Железный трон

12 Февр. 2018 2018-02-11T14:26:35+03:00

Один из поклонников сериала пересмотрел все сезоны с секундомером в руках

Изменить размер текста: A A

Все-таки поклонники сериала «Игры престолов» самые продвинутые. Они не только по деталям в уже отснятых сериях пытаются спрогнозировать как будут развиваться сюжет следующих, но выводят целые системы, какая концовка ждет знаменитый фильм. Так, один из фанатов вычислил, кто из персонажей повествования в конце концов станет обладателем трона Вестероса.

Пытливый ум предположил, что создатели сериала исподволь готовят зрителей к финалу, уделяя больше экранного времени тому из героев, кто в итоге станет королем. Чтобы определить, кто же именно доминирует на экране, фанат вооружился секундомером и тщательно пересмотрел все ранее вышедшие сезоны.

Результаты измерений американец опубликовал на портале Reddit. Замеры показали, что Дейнерис Таргариен зрителям показывали 276 минут; заметно больше зрительским вниманием владел Тирион из дома Ланнистеров – 337 минут. Однако больше всего экранного времени пришлось на Джона Сноу, экс-командующего Ночного Дозора и нового короля Севера. Персонаж Кита Харрингтона продержался в кадре рекордные 338 минут.

Получается, к бабке не ходи, но именно Сноу станет новым владыкой семи королевств.

Ранее сообщалось, что поклонники сериала не увидят заключительного сезона киносаги в 2018 году. Создатели фильма намерены сделать самый дорогой и масштабный сезон в истории кинематографа, и потому собираются работать над ним не меньше полутора лет.

Перед началом съемок стало известно, что руководство канала может сделать мультиконцовку. Однако это предложение было в штыки воспринято людьми, непосредственно работающими над лентой. Так, датский актер и сценарист Николай Костер-Вальдау, играющий в сериале роль Джейме Ланнистера, назвал такое предположение «полной глупостью».