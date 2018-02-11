«Надеть все лучшее сразу –это колхоз!»: в сети считают, что Наташе Королевой все больше изменяет хороший вкус

11 Февр. 2018 2018-02-11T14:56:30+03:00

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Стиль Наташе Королевой не раз обсуждался модными критиками, и не всегда этот фешн-разбор был в пользу звезды. Певицу обвиняли и в том, что она выбирает наряды не по возрасту мамы взрослого сына, а порой, что платья и костюмы не соответствует месту и времени проведения мероприятия. Но исполнительнице хитов «Маленькая страна», «Желтый чемоданчик» на мнения фешн-экспертов всегда было плевать. Вот и теперь, когда звезда заявила, что прилетела в Дюссельдорф, где после Майями оказалось очень холодно, и надела все лучшее сразу: штаны, сапоги, норковую шапку и шубу, поклонники не поняли, такого look звезды. Все-таки российская звезда должна быть стильной, а «надевать все лучшее – это колхоз!», - сделали быстрые выводы фолловеры ее инстаграма.

После таких слов, другая бы на месте Королевой вообще перестала бы делиться чем-то личным с поклонниками, однако, певицу критика в свой адрес нисколько не зацепила. Напротив, она пригласила всех желающих на свой концерт в Германии и ушла гулять по заснеженному городу.

К слову, модной «обструкции» уже долгое время подвергается и нынешняя супруга Игоря Николаева – Юлия. Подписчики ее инстаграма не раз называли ее стиль «бабушкиным», а наряды «олдскульными». Жене композитора «доставалось» и за нестильную челку, а за то, что выкладывает несовершенное тело в купальнике. И если сначала Юлия Проскурякова пыталась как-то отбиваться и отвечать хейтерам, то потом начала просто банить самых активных. И жизнь сразу наладилась.