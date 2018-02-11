Политики и общественные деятели выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

Жертвами крушения самолета Ан-148 в Подмосковье стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа

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Политики и общественные деятели из разных стран выразили соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Президент Молдавии Игорь Додон направил телеграмму главе российского государства Владимиру Путину, в которой сообщил о соболезнованиях и поддержке.

"До глубины души потрясен трагическим известием о крушении в Подмосковье самолета Ан-148, в результате которого погибли десятки находившихся на борту людей. В минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с народом России и заверяем Вас в нашей полной поддержке", - говорится в послании.

Пресс-секретариат президента Болгарии Румена Радева также сообщил, что глава государства "выразил самые глубокие соболезнования близким и членам семьей погибших в трагическом инциденте".

Главный раввин России Берл Лазар сообщил, что еврейская община глубоко потрясена случившимся.

"Мы разделяем горе семей погибших, скорбим вместе с ними. Мы молимся за то, чтобы Бог упокоил души жертв катастрофы и ниспослал умиротворение родным и близким, дал силу и мужество пережить гибель дорогих им людей", - сказал Лазар.

Соболезнования семьям погибших в результате катастрофы выразил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Президент Литвы также не осталась в стороне от трагедии.

"Президент Даля Грибаускайте выразила свои соболезнования российскому народу в связи с крушением пассажирского самолета, унесшим множество жизней. Президент пожелала стойкости духа родным и близким жертв", - сообщила пресс-служба главы прибалтийского государства.

В ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью людей, передает ТАСС.

На официальной странице МИД Франции в Twitter также опубликованы соболезнования.

"МИД Франции выражает свои соболезнования всем семьям погибших в катастрофе российского пассажирского самолета Ан-148 и обращается к ним со словами поддержки в этот тяжелый час", - говорится в сообщении.

Подобное сообщение появилось в официальном микроблоге представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Домодедово в Орск. Он пропал с радаров через несколько минут после взлета, обломки обнаружили в районе деревни Степановское Раменского района.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

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