Политики и общественные деятели выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-148
Политики и общественные деятели из разных стран выразили соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
Президент Молдавии Игорь Додон направил телеграмму главе российского государства Владимиру Путину, в которой сообщил о соболезнованиях и поддержке.
"До глубины души потрясен трагическим известием о крушении в Подмосковье самолета Ан-148, в результате которого погибли десятки находившихся на борту людей. В минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с народом России и заверяем Вас в нашей полной поддержке", - говорится в послании.
Пресс-секретариат президента Болгарии Румена Радева также сообщил, что глава государства "выразил самые глубокие соболезнования близким и членам семьей погибших в трагическом инциденте".
Главный раввин России Берл Лазар сообщил, что еврейская община глубоко потрясена случившимся.
"Мы разделяем горе семей погибших, скорбим вместе с ними. Мы молимся за то, чтобы Бог упокоил души жертв катастрофы и ниспослал умиротворение родным и близким, дал силу и мужество пережить гибель дорогих им людей", - сказал Лазар.
Соболезнования семьям погибших в результате катастрофы выразил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Президент Литвы также не осталась в стороне от трагедии.
"Президент Даля Грибаускайте выразила свои соболезнования российскому народу в связи с крушением пассажирского самолета, унесшим множество жизней. Президент пожелала стойкости духа родным и близким жертв", - сообщила пресс-служба главы прибалтийского государства.
В ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью людей, передает ТАСС.
На официальной странице МИД Франции в Twitter также опубликованы соболезнования.
"МИД Франции выражает свои соболезнования всем семьям погибших в катастрофе российского пассажирского самолета Ан-148 и обращается к ним со словами поддержки в этот тяжелый час", - говорится в сообщении.
Подобное сообщение появилось в официальном микроблоге представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта в Twitter.
Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Домодедово в Орск. Он пропал с радаров через несколько минут после взлета, обломки обнаружили в районе деревни Степановское Раменского района.
"Комсомольская правда" выражает соболезнования родственникам и близким погибших.
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