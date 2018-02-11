11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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После осмотра места трагедии, где уже нашли обломки самолета АН-148, два тела и бортовой самописец, в оперативный штаб в "Домодедово" приехал министр транспорта России Максим Соколов. Он рассказал о создании правительственной комиссии, которая будет решать психологические и материальные вопросы в связи с крушением самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639142" frameborder="0"></iframe> Министр транспорта Максим Соколов: "Причины авиакатастрофы АН-148 сейчас называть преждевременно".Назначены внеплановые проверки авиакомпании и аэропортаАлиса ТИТКО

- Основная задача, которая ставится перед нами - это взаимодействие с родственниками погибших. Для этого завтра в Оренбургскую область отправляется дополнительная группа специалистов - психологов, врачей. Также на комиссию будут приглашены сотрудники страховых компаний, чтобы решать вопросы о выплатах, - сказал министр транспорта России Максим Соколов.

Он также напомнил о решении губернатора Московской области Андрея Воробьева о выплатах родственникам погибших в авиакатастрофе АН-148. Все они получат дополнительно из регионального бюджета по 1 миллиону рублей. Согласно федеральному законодательству родственники погибших получат по 2 миллиона рублей.

- Вопросами установления причин катастрофы занимаются следователи, а также межгосударственный авиационный комитет. Выводы сейчас делать преждевременно. Сейчас идет сбор обломков самолета, поиск так называемых "черных ящиков", - сказал министр транспорта России Максим Соколов.

Дорогу к месту крушения прокладывают при помощи тракторовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже запланированы внеплановые проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии" и аэропорта "Домодедово". Об этом сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

- Также будут отслежены результаты предыдущих проверок, - заявил глава ведомства.

Журналистам также сообщили, что "Саратовские авиалинии" - региональная авиакомпания, в парке которого 12 самолетов, 6 из которых АН-148.

- В последнее время в авиакомпании проблем с обеспечением безопасности не было, - сказал Александр Нерадько, глава Росавиации. - У нас также запланирована внеплановая проверка авиакомпании.

Правда, Нерадько напомнил, что ранее были проведены соответствующие работы после того, как бывший гендиректор "Саратовские авиалинии" провез в кабине экипажа своего родственника. После было назначено новое руководство и проблем с безопасностью более не возникали.

Уже завтра в Орск вылетят сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава РФ.

На месте трагедии спасатели будут работать в круглосуточном режиме. Фото: Георгий МАЛЕЦ

- Сейчас начинается большая работа по опознанию пассажиров, - сказал замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой. - Сама экспертиза будет проходить в Москве. Необходимые биологические материалы будут брать у родных. Завтра в Орск вылетит спецборт МЧС со спасателями, психологами и криминалистами.

В Домодедово пассажиры несут цветы в память погибшимФото: Алиса ТИТКО

Также журналистам сообщили, что на месте трагедии спасатели будут работать в круглосуточном режиме. Ранее стало известно, что количество спасателей на месте крушения АН-148 в Раменском районе увеличена в два раза. В настоящее время на месте ЧП работает около 600 человек. Осложняет работу ночное время и погодные условия. В работах по опознанию останков погибших в крушении Ан-14 уже задействованы судмедэксперты.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск разбился около 14.30 под Москвой. Самолет вылетел в 14.21 из столичного аэропорта Домодедово и почти сразу пропал с радаров - через семь минут. На борту находились 71 человек, в том числе 6 представителей экипажа. Среди погибших трое детей. Обломки самолета уже обнаружили в Раменском районе Подмосковья.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

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