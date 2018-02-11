Экипаж разбившегося Ан-148 - диспетчеру аэропорта «Домодедово»: «Набираю эшелон. Спасибо. До свидания»

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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Днем 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск. Известно, что на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Погибли все. Одной из основных причин катастрофы эксперты называют техническую неисправность двигателя. Сейчас на месте падения судна в Раменском районе ведутся поисковые работы.

Известный эксперт Юрий Антипов одним из первых изучил графики флайтрадара и определил, что во время пятиминутного полета у самолета четыре раза происходил провал скорости. А это значит, что двигатель Ан-148 был неисправен. Хотя, по информации следственного комитета, экипаж не сообщал о технических проблемах.

В интернете появилась запись переговоров экипажа с диспетчером аэропорта. Вот расшифровка:

«-…703 Домодедово Круг. Добрый день, набирайте эшелоны 60 …14 гольф.

-… 17 гольф набираем эшелон 60 Саратовский … 03.

- Набирайте эшелон 130 работаем Москва… 134…

- Набираю эшелон 130, 134 0 Таймыр 221. Спасибо, до свидания».

Следом звучит вторая часть записи, которая ведется диспетчером, но уже с другим экипажем.

«- Хорошо. Сейчас необходимо будет по откату сообщить, не будут ли какие-то отметки примерно на 11 часов полета на удалении 30 километров.

- Вас понял. Если увидим – доложим».

Мы вновь обратились к Юрию Антипову прокомментировать эти переговоры.

- Первая часть — обычный радиообмен, - говорит эксперт. - Вывод самолета диспетчером на высоту полета и курс. Нет привязки по времени и положения самолета. Такой диалог возможен в любой точке их пятиминутного полета.

- А вторая часть что означает?

- Возможно, в радиообмен вклинился другой борт. Это просто вопрос про наземный ориентир для контроля намеченного курса полета.

- Борт отвечает: «Если увидим — доложим». О чем?

- Этого я не знаю. Может, увидят нужный ориентир на земле или снеговой фронт в небе, сильную облачность и доложат. Это может быть все, что угодно.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

На место крушения Ан-148 пытаются прорваться родственники погибших, чтобы искать своих под снегом 00:00 00:00

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