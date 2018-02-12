Версия: Ан-148 мог получать некачественные украинские запчасти

12 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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Каждая небесная катастрофа немедленно поднимает в топ целый рой «авиаэкспертов», не имеющих ничего общего ни с авиацией, ни экспертным сообществом. Тем не менее, автор этих строк, так же не относящийся ни к одной из двух категорий, всё-таки имеет некоторое право заговорить о трагедии Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося в Подмосковье днём 11 февраля.

Дело в том, что на этом типе самолётов мне довелось полетать. (Поскольку из почти трёх тысяч российских авиалайнеров на такие «Антоновы» приходится лишь около десятка находящихся в гражданской эксплуатации машин — среднему пассажиру оказаться на его борту непросто). Было это почти ровно четыре года назад, в начале февраля 2014-го, на маршруте из Сыктывкара в Петербург. И хотя сейчас те же самые «авиэксперты» рассказывают, будто «148-е» у них на глазах разваливались от комариного чиха, я ничего подобного не припомню: самолёт как самолёт, рейс прошёл нормально, ни помех, ни болтанки. Тогда почти весь невеликий выводок «Антоновых» гнездился в авиакомпании «Россия».

А потом произошло нечто странное. Как известно, «Ан-148» — проект российско-украинский. Двигатели модели Д-436-148 делают на заводе «Мотор Сич» в Запорожье, а планер (корпус) могут собирать в Киеве или Воронеже. Красивый проект времён Януковича, когда, казалось, ещё живые украинские предприятия смогут встроиться в российские технологические цепочки и выйти на почти 200-миллионный рынок Таможенного союза. Однако майдан порешал по-своему.

Работы еще ведутся, следствию предстоит узнать истинные причниы

И вот на пике русско-украинского похолодания, весной 2015-го, авиакомпания «Россия» неожиданно вывела все полдюжины своих «Ан-148» из эксплуатации. Причём произошло это вскоре после ключевой для авиаотрасли даты 29 марта, когда вступает в силу новое летнее расписание. Иными словами, пулковские менеджеры пошли не перекройку уже принятой сезонной схемы маршрутов, невзирая на заведомые затраты и неудобства. Значит, причины тому имелись, и весомые. Внятных объяснений «Россия» тогда, кстати, так и не дала.

Дальнейшее известно: несчастные «Аны» достались «Саратовским авиалиниям», и три года спустя последовала катастрофа. По которой возникают вопросы. Ведь одна из приоритетных версий — технические проблемы. Кто может ручаться за качество украинских двигателей, запасных частей, расходных материалов — особенно учитывая общую деградацию инженерно-производственной школы в Незалежной? Ещё прошлой осенью западные газеты открыто писали: с соседнего предприятия, «Южмаша», могли продать (или украсть) чертежи ракет для КНДР: внешнее сходство новых «игрушек» Ким Чен Ына и днепровских изделий заметно невооружённым глазом. А что, если в этом бардаке и документация на турбореактивник «Мотор Сича» попала не в те руки? Страшно подумать, что будет, если некая злая сила получит доступ ко всем его слабым местам и «закладкам».

Впрочем, разводить конспирологию вокруг подмосковной трагедии — последнее дело, к тому же отдающее танцами на костях. Но шесть «Ан-148» до сих пор находятся в строю Специального лётного отряда (СЛО) «Россия», занятого перевозками первых лиц государства; три — у ФСБ; двенадцать — у Минобороны РФ. Надеемся, их уже поставили на проверку.

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