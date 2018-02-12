Катастрофа Ан-148 в Подмосковье: в Оренбуржье объявлен траур после трагедии

12 Февр. 2018 2018-02-12T13:57:00+03:00

Оренбург. 12 февраля 2018. Цветы, в память о погибших в авиакатастрофе самолета "Саратовских авиалиний", у памятника В. П. Чкалову. ФОТО Сергей Медведев/ТАСС

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- Сергей, ты живешь в Орске, работаешь в Новотроицке. Как мы поняли, в основном на борту этого трагического рейса находились новотройчане и орчане.

- Все правильно, 42 орчанина и 8 человек из соседнего Новотроицка. Там были пассажиры, которые летели на ЮГПК.

- Это что такое?

- Южно-Уральская горноперерабатывающая компания.

- Где находится этот завод?

- В Новотроицке. Там есть ряд предпринимателей, у которых, видимо, бизнес там, скажем, жители Азербайджана. Наверняка у них бизнес на востоке Оренбуржья, коль они здесь оказались.

Насколько мне известно, сын генерального директора Гайского ГОКа оказался в этом самолете. То есть - это в том числе и жители соседнего Гая, не только орчане и новотройчане.

Но в основном все-таки орчане. Причем, знаете, очень много известных людей.

- Например?

- Известный орский бизнесмен Виктор Сергеевич Анохин, его многие знают, погиб с женой, летели из Москвы от внука. Супруга бывшего первого заместителя главы Орска Василия Николаевича Козупицы - Антонина Ивановна, тоже летела от внуков из Москвы. Сама Антонина Ивановна являлась начальником отдела Федерального казначейства здесь, в Орске, до последнего времени она работала. Главный энергетик акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез» Владимир Нормантович, тоже достаточно известный человек в городе, с сыном летел из Москвы.

- Сергей, ты сейчас в администрации города Новотроицка, видимо, какая-то связь есть и с Орском, и с Гаем. Местные администрации какую работу проводят, как обстановка в этих городах? Сегодня у вас траур, как я понял.

- Да, в Оренбургской области 12-го февраля объявлен траур. В ближайшее время в Орск должен прибыть борт МЧС. Это специалисты, которые будут проводить здесь отбор генетического материала у близких родственников. Эта процедура начнется в 14 часов, и базовой определена городская больница № 4 в Орске. Здесь берут пробы, потом бортом МЧС отправляют в Москву, там работают специалисты. Но говорят, что это очень длительный процесс (обработка этого генетического материала), который может занять несколько месяцев.

В ближайшее время, насколько мне известно, ожидается прибытие в Орск полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. По неофициальной информации, с ним должен прибыть и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

Но Бабич будет обязательно. Как мне рассказали, он проверит саму организацию работы, потому что сейчас психологи работают с родственниками, ведется подготовка документов по оказанию материальной помощи. Там же - помимо федеральных средств - еще регион должен по миллиону рублей выделить семьям погибших.

Панихида проходит как раз в эти минуты в Орске, проводит ее наш местный архиепископ. Сегодня же в мечети подобное мероприятие – будут поминать мусульман, которые в этой катастрофе погибли.

Что касается Новотроицка, мне рассказывают, что специалисты комплексного центра социального обслуживания населения сегодня работают с родственниками, которые нуждаются в помощи и поддержке, выезжают даже на дом, если это необходимо, психологов подключили.

На мой взгляд, определенная работа ведется, хотя, конечно… Вчера в аэропорту даже к губернатору области Юрию Бергу, который был в Орске буквально через 1,5 часа после сообщения о крушении самолета, адресовалось много вопросов... Понятно настроение родственников, собравшихся в это время в аэропорту, они приехали встретить своих сыновей, дочерей, родителей, близких и друзей, и вдруг вот такое известие. И весь этот эмоциональный удар принял на себя Юрий Александрович Берг, который держался мужественно, отвечал на все вопросы, говорил о том, что предпринимает правительство области вместе с федеральным центром в этой ситуации, говорил о том, какая помощь будет оказана, какая поддержка и так далее...

- Мы с вами, соболезнуем.

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148