Как в Пензе люди с ограниченными возможностями находят работу и радость общения в инклюзивной гончарной мастерской

12 Февр. 2018 2018-02-12T13:56:43+03:00

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Инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца» находится прямо в центре города. Зайдя внутрь, сложно не растеряться: глаза разбегаются от пестрых чашек, пиал и свистулек, расставленных на полках, нос улавливает незнакомые запахи.

«Капля солнца» - это не совсем обычный социальный проект. Мастера, работающие с глиной и обучающие других людей своему ремеслу - люди с ограниченными возможностями, которым в современном мире довольно сложно реализоваться в творчестве, и, что особенно грустно, в работе: не каждая организация готова взять инвалида. Работая в мастерской, эти люди не просто зарабатывают себе на жизнь - они делятся своими знаниями и умением со всеми желающими.

По мнению сотрудников, творить может каждый: в «Капле солнца» практически ежедневно проводятся мастер-классы и курсы, а мастера становятся участниками городских праздников и фестивалей. Официальное сообщество пестрит теплыми отзывами от благодарных клиентов.

- Когда мы только начали создавать мастерскую, не имели ничего, - рассказывает генеральный директор «Пензахобби» Людмила Тимакова. - Почти с нуля учились навыкам работы с глиной. Руководитель мастерской Олеся ездила в Воронеж учиться работе на гончарном круге. Сама, представляете! А ведь у нее первая группа инвалидности. Она у нас вдохновитель, не сдается ни при никаких обстоятельствах.

Глина - материал мягкий, податливый, не с таким «характером», как у камня и дерева. Лепка из нее учит усидчивости и сосредоточенности, помогает расслабиться и отвлечься от суеты, развивает творческое мышление и благотворно влияет на нервную систему. Психотерапевтический эффект от работы с этим материалом давно доказан, и поэтому многие врачи рекомендуют пациентам с ограниченными возможностями заниматься лепкой. Тем более, что это доставляет удовольствие, особенно, когда достаешь из печи уникальную вещь, созданную собственными руками.

Проектом заинтересовались не только жители Пензы, но и других городов. Так что деньги на первую печь собирали буквально «с миру по нитке». Вторую печь помог приобрести спонсор, и, как отмечает Людмила Тимакова, мастерская не смогла бы развиться без помощи неравнодушных людей.

- За год в мастерской произошла масса событий, мы научились очень многому, сложился коллектив. Сейчас мы планируем еще расширять мастерскую, чтобы создать рабочие места для тех, кому нужно самореализоваться, - рассказывает Людмила Тимакова.

Конечно, проект не стоит на месте, и впереди у мастерской еще долгий путь. В прошлом году организация «Пензахобби» получила президентский грант на развитие гончарной мастерской. Он позволил, например, приобрести аэрограф. Теперь мастера могут наносить на свои работы глазурное покрытие. Средства гранта пойдут и на проведение бесплатных мастер-классов и выездных занятий глинотерапией для детей с инвалидностью.

Хватает работы и за пределами мастерской: уже сейчас в Пензе идет активная подготовка к фестивалю «Канитель», который традиционно пройдет во время торжеств, посвященных Дню города и Дню России. В город на празднование 355-летнего юбилея съедутся много гостей, которые увезут с собой, помимо теплых воспоминаний, чашки и свистульки, изготовленные руками мастеров «Капли солнца», и мысль о том, что наш мир меняют сами люди, начнет свое шествие по всей планете.