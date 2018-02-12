2018-02-12T13:57:00+03:00
Общество

Особенные мастера работают в Светлой деревне

В учебных мастерских люди с инвалидностью осваивают народные ремесла: учатся ткать полотно и ковры, делать берестяные туески и лепить глиняную посуду
Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Ученицы осваивают напольный ткацкий станок. Фото предоставлено фондом «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ»Ученицы осваивают напольный ткацкий станок. Фото предоставлено фондом «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ»
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ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

- Захватываем ниточку с указательного пальчика, сверху крючочком протягиваем, руки разводим, - терпеливо объясняет технологию плетения народный мастер по ткачеству Пермского края Полина Крохалева. Разновозрастные ученицы внимательно слушают. Для них, пациенток психоневрологического интерната поселка Пальники, где еще недавно главными событиями дня были завтрак, обед и ужин, такие уроки - настоящий праздник. Мастерские народных ремесел, в которых учат ткать шарфы и салфетки, делать туески из бересты и фигурки из глины, в интернате появились в рамках проекта «Здесь работают особенные люди», реализованного с помощью Фонда президентских грантов.

Проект разработал благотворительный фонд «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ». Его в 2009 году организовали родители детей с аутизмом, задержками в развитии и другими ментальными проблемами.

- Наши дети выросли, и оказалось, что после выпуска из образовательных учреждений им нечем заняться. Они вынуждены сидеть дома, - объяснила директор благотворительного фонда «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» Светлана Калина. - Работодатели не очень-то берут инвалидов, поэтому мы решили создать защищенные учебные мастерские, где люди с инвалидностью могут обучаться различным ремеслам.

Раньше фонд создавал такие мастерские в Перми. Опыт был признан успешным. В рамках проекта «Здесь работают особенные люди» были созданы две новых площадки вдали от краевого центра – в Кудымкаре на базе Коми-Пермяцкого этнокультурного центра и в психоневрологическом интернате в поселке Пальники.

Проект стартовал в сентябре 2017 года. Организаторы начали с обучающих семинаров и тренингов для ребят, их родителей и волонтеров. Одновременно закупали станки и другое оборудование, делали ремонт в будущих классах. А с ноября начались занятия. Сейчас работают гончарная мастерская, мастерские ручного ткачества, изделий из бересты, ковроткачества и набойки по ткани.

- Когда мы только начинали, я волновалась, что им не будет интересно, - вспоминает Полина Крохалева, - Но девочки с таким удовольствием взялись за работу! У них было желание что-то новое узнать, чему-то новому научиться. Теперь они меня перед занятиями даже у входа в интернат встречают. Есть ученицы, которые делают такие успехи, что могут ткать на станке даже без моего присмотра.

«ЖИВУ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ»

В Кудымкаре участниками проекта стали девушки и молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, которые приезжают со всего Коми-Пермяцкого округа. У кого-то проблемы ментального характера, у кого-то парализована часть тела. Но все увлеклись творчеством, кто-то хочет сделать шарфик в подарок маме, кто-то - половик для своей комнаты.

16-летняя Ирина не может ходить. Два раза в неделю родители привозят ее из деревни на занятия в этнокультурный центр, где девочка осваивает такое непростое ремесло, как ковроткачество. Занятие это требует особой внимательности и кропотливости, но Ирине оно нравится.

- Я живу только эти два дня на неделе во время работы за станком, - говорит Ирина. А ее родители подумывают купить и поставить такой же станок дома.

Кроме новых станков, закупленных в рамках проекта на средства президенсткого гранта, в кудымкарском центре инвалиды работают на старинных ткацких станках, которые волонтеры собирали по деревням севера Пермского края. Созданные участниками проекта изделия уже продаются на ярмарках. Одна часть вырученных средств достается начинающим мастерам, другую отправляют на развитие проекта.

- Самое главное, что особенные люди не сидят по своим деревням, а встречаются, общаются, - говорит директор «Коми-Пермяцкого этнокультурного центра» Мария Носкова.

После окончания заявленного проектом срока занятия не прекратятся. Мастерские со станками останутся в интернате и этнокультурном центре, волонтеры продолжат вести уроки, а мастера - развивать свои навыки и создавать новые изделия.

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