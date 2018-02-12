Ульяновские парабадминтонисты выходят на старт

12 Февр. 2018 2018-02-12T13:57:00+03:00

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Среди людей с ограниченными возможностями здоровья парабадминтон - один из самых популярных видов спорта. В Ульяновске первые тренировки по парабадминтону начались в 2017 году, а 4 февраля этого года спортсмены разыграли первые комплекты наград.

Соревновались в смешанном разряде - пара на пару; у спортсменов, играющих «стоя», свой турнир, у колясочников - свой. Перед официальным стартом, как и полагается, тренировка - пока судьи хлопочут над составлением протоколов, спортсмены осваиваются на площадке, ежесекундно отправляя в сторону поля соперника ярко-желтые воланы. Некоторые попадают в сетку, некоторые улетают в аут, но в целом все выглядит динамично, а главное, по-спортивному азартно.

После тренировки - торжественное построение. Председатель региональной федерации бадминтона Ирина Тимина произносит слова напутствия, и спортсмены занимают места на площадках.

- До недавнего времени такого вида спорта, как парабадминтон, у нас в области не было. А вот наши соседи - Саратов, Казань, Чебоксары - его давно развивают. Они проводят всероссийские соревнования, их спортсмены участвуют в европейских турнирах. Мы решили не отставать, разработали проект «Парабадминтон: преодолевая преграды» и подали заявку в Фонд президентских грантов, - рассказывает Ирина Тимина, - Наше начинание поддержали, и дело пошло. Основная цель проекта - вовсе не спортивные достижения. Куда важнее привлечь людей, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, к занятиям спортом. Ведь бадминтон - это движение, которое идет человеку на пользу.

Грантовая поддержка и энтузиазм тренеров сделали свое дело: заниматься парабадминтоном начали десятки человек. Они тренируются в ФОКах Димитровграда и Нового города, на базе техникума олимпийского резерва и в педагогическом университете. Планов на этот год много: атлетов ждут три областных и один всероссийский турниры, судей и тренеров - повышение квалификации. Для этого в Ульяновск с лекциями и мастер-классами приедет чебоксарский эксперт, а наши специалисты съездят в Чувашию, чтобы лучше освоить судейство.

Ну а в финале первого турнира, состоявшегося в Ульяновске, борьба получилась упорной. Были моменты, когда команды шли, как говорится «очко в очко». Без наград никто из участников не остался: дипломы получили все 16 спортсменов, а победители и призеры пополнили свои спортивные коллекции новыми медалями и кубками.

- Раньше я играл в баскетбол на колясках, а месяца полтора назад решил заняться еще и бадминтоном. Игра интересная, особенно если играть в команде. Теперь буду готовиться к следующему турниру, индивидуальному - два месяца для этого у меня есть, - поделился Дмитрий Бузуев, выигравший первенство среди пар, выступающих на колясках.

Его напарница, Алина Иванова, тоже в спорте не новичок - занимается морским бильярдом, а когда появилась возможность попробовать себя в парабадминтоне, охотно согласилась.

В 2020 году в Токио будут разыграны первые в истории параолимпийские медали по парабадминтону. Не исключено, что когда-нибудь их завоюют и ульяновские спортсмены.