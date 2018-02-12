Военный летчик - о причинах катастрофы Ан-148

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:50:22+03:00

Мы решили пригласить эксперта в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы разобрать основные версии трагедии [видеотрансляция с 15:00 мск]

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Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода. И пока не будет ответа, что именно это было, летать будет страшно всем пассажирам, независимо от авиакомпании и модели самолета.

Именно поэтому мы решили пригласить в студию Радио «Комсомольская правда» заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженного военного летчика РФ Владимира Александровича Попова.

Смотрите видеотрансляцию с 15:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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