2018-02-12T17:50:22+03:00
Катастрофа

Военный летчик - о причинах катастрофы Ан-148

Мы решили пригласить эксперта в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы разобрать основные версии трагедии [видеотрансляция с 15:00 мск]
Михаил НЕБЕРА
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11 февраля 2018 года. На месте крушения самолёта работают спасатели.11 февраля 2018 года. На месте крушения самолёта работают спасатели.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода. И пока не будет ответа, что именно это было, летать будет страшно всем пассажирам, независимо от авиакомпании и модели самолета.

Именно поэтому мы решили пригласить в студию Радио «Комсомольская правда» заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженного военного летчика РФ Владимира Александровича Попова.

Смотрите видеотрансляцию с 15:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы также можете звонить в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Военный летчик - о причинах катастрофы Ан-148.Мы решили пригласить эксперта в студию Радио Комсомольская правда , чтобы разобрать основные версии трагедии [видеотрансляция с 15:00 мск]

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