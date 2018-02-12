2018-02-12T14:19:20+03:00
Общество

«Военное ревю» сегодня вещает из «Открытой студии»!

Все вопросы полковникам Виктору Баранцу и Михаилу Тимошенко сегодня можно задать лично в Московском доме книги на Новом Арбате [видеотрансляция с 16:00 мск]
Михаил НЕБЕРА
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"Военное ревю" сегодня пройдет в "Открытой студии" на Новом Арбате"Военное ревю" сегодня пройдет в "Открытой студии" на Новом Арбате
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Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко решили захватить новый плацдарм! По нашим разведданным, сегодня они проведут спецоперацию «Открытая студия» в Московском доме книги.

Координаты цели: Москва, Новый Арбат, 8.

Время начала операции: 16:00 по московскому времени.

Цель: обсудить тему «О чем думает армия перед президентскими выборами?» и ответить на максимально возможное количество вопросов слушателей.

Если вы в Москве, можете присоединиться к спецоперации. Пароль «А где тут Баранец?». Отзыв «Да вон с Тимошенко сидит в центре зала».

Из других регионов звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или пишите сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию с 16:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Военное ревю сегодня вещает из Открытой студии !.Все вопросы полковникам Виктору Баранцу и Михаилу Тимошенко сегодня можно задать лично в Московском доме книги на Новом Арбате [видеотрансляция с 16:00 мск]

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