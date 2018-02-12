Рудковская спасла от усыпления своего пса: «Защищая нас, Лорд свалил забор и покусал рабочих!»

12 Февр. 2018 2018-02-12T12:50:51+03:00

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В своём Инстаграме продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала подписчикам о собаках, которые живут в их загородном доме. По словам Яны, в их семье живут 6 собак. Одна из них сторожевая, которую недавно Яна чудом спасла от усыпления.

— У нас живет 6 собак: 2 курцхаара — немецкие легавые, 2 маленькие овчарки (недавно взяли), Панчо — шпиц и Лорд —тибетский мастиф, так как Женя, да и вся наша семья, любит собак, — рассказала в своём Инстаграме Яна Рудковская.— Знаю, что будет много неоднозначных мнений, но тем не менее я уверена, что поступила правильно. Лорда обучал кинолог на охрану дома и семьи. Эта собака — телохранитель и защитник. По крайней мере, мы такую задачу ставили специалисту. Лорду 3 года, и он охраняет ночью и днём территорию.

rudkovskayaofficial У нас живет 6 собак : 2 Курцхаара-немецкие легавые, 2 маленькие овчарки , недавно взяли , Панчо -шпиц и Лорд -тибетский Мастиф.

Прошлой весной при прогулке соседский работник подошёл к собаке и решил погладить Лорда, хотя его настойчиво предупредили этого не делать. Лорд его укусил, мы оплатили лечение и дали компенсацию пострадавшему. Осенью любопытные строители хотели посмотреть нашу территорию и так же пострадали от Лорда. Он свалил забор и покусал рабочих, не наших, а с другого участка. Причём это было в 5 утра. Мы также оплатили лечение и дали компенсацию, так как было сказано, что в погоне за ними Лорд свалил забор. Обеспокоенный этим наш управляющий по дому предложил Лорда усыпить под предлогом, что он слишком агрессивный и может наброситься на наших старших детей и Сашу. Ему удалось убедить даже Женю.

За 5 минут до того, когда уже Лорда грузили в машину, я вышла из дома и узнала, что Лорда увозят, я была в шоке! Я категорически запретила трогать собаку и взяла всю ответственность на себя! Потом мне рассказали, что, когда управляющий говорил, чтобы Лорда усыпили, около его вольера, Лорд все слышал. После того как управляющий ушёл, подошли ребята. Они увидели, что у Лорда текли слезы.

plushenkoofficial Лорд-наш преданный друг

Я узнала, что Лорд плакал только вечером! Ребята сказали, что тебя, Лорд, спасла Яна. Теперь у Лорда ко мне особое отношение, я у него в авторитете! Слава Богу, больше инцидентов не было, хотя я считаю, что Лорд четко выполнял свои функции и защищал нашу семью!

rudkovskayaofficial Мой верный друг Лорд Про него есть одна история,очень резонансная,хочу рассказать на днях,но мучают сомнения,связанная с тем что Лорд обучен кинологом как собака-охранник и телохранитель... чувствую что будет много мнений.... Хотите узнать историю про Лорда?

Рудковская и Плющенко выложили фото и видео своего домашнего любимца. Судя по всему, пёс действительно очень предан семейной паре.