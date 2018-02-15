Алексей Иванченко: «В этом году в фокусе «Идеи на миллион» – инновации в регионах. Будем находить и зажигать новые звезды»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-15T07:17:05+03:00

В середине декабря на телевидении успешно прошло первое в России просветительское шоу об инновациях «Идея на миллион», где молодые инноваторы презентовали свои проекты экспертам и боролись за главный приз: 25 миллионов рублей

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Шоу вызвало большой интерес, как у зрителей, так и у стартаперов - на участие в проекте подали более 500 проектов, из них для участия в конкурсе жюри отобрало 35 технологических стартапов. В финал прошли всего 7 проектов и только три получили главные призы — 15, 20 и 25 млн. рублей на развитие бизнеса. Инициатором «Идеи на миллион» выступила госкорпорация Внешэкономбанк. Интересно, что в этом году в фокусе «Идеи на миллион» – инновации в регионах. КП побеседовала об итогах конкурса и его дальнейшей судьбе с одним из инициаторов и постоянным членом жюри проекта заместителем председателя Внешэкономбанка — членом правления Алексеем Иванченко.

- Алексей, Вы не раз упоминали, что шоу – просветительское. Подскажите, чему, на Ваш взгляд, оно должно научить зрителей?

Оно учит не бояться своих идей. Россия богата инженерными талантами, есть инноваторы, которые умеют придумывать и создавать прорывные технологии. Но они не всегда уверены в успехе. Это не беспочвенный скепсис – непросто попасть на радары лучших инвесторов и привлечь их финансирование, довести идею до коммерческого продукта, получить первых клиентов. Но истории успеха есть – молодые технологические компании становятся партнерами гигантских корпораций, успешно выходят на международные рынки. Такие кейсы формируют интерес к технологическому предпринимательству в обществе, демонстрируют новую модель для самореализации. Если утрировать, благодаря нашему шоу бабушка из Урюпинска поймет, что технологический предприниматель – это хорошо. И порадуется за своего внука, когда узнает, что он – стартапер.

- И всё же, кто Ваш зритель, как думаете?

В первом сезоне мы специально никак не ограничивали профиль своего зрителя - чем он разнообразнее, тем лучше решается задача широко популяризировать тему. Поэтому и был выбран телевизионный формат. В продолжении шоу, которое выйдет в 2018 году, мы хотим сегментировать аудиторию. Благодаря «Идее на миллион» у нас появилась большая база стартапов со всей России, и она продолжает пополняться. Есть свежие и сильные проекты. Но не все из них могут попасть «в телевизор». Например, потому что технология слишком сложная или слишком специфическая, и для нее трудно сделать телевизионную картинку, интересную для массового зрителя. А вот инвесторы и потенциальные клиенты на такие разработки посмотрели бы. Поэтому мы решили дополнить шоу онлайн-версией с самостоятельным контентом. Это тоже будет «Идея на миллион», но больше для «своих», для профессионального сообщества. Сейчас мы продумываем интеграцию между обеими площадками.

- Подскажите, планируются ли принципиальные изменения в новых выпусках шоу? Возможно, появятся новые номинации, новые звёзды?

Будут важные изменения, но раскрывать их пока рано. Скажу лишь, что в этот раз мы сделаем акцент на проектах из регионов, хотя это никак не ограничивает участников из Москвы и других крупных городов. Для интернет-версии мы планируем специальные выпуски из Красноярска, Южно-Сахалинска, Тюмени, Ижевска, Калининграда, Ульяновска, Белгорода, Улан-Удэ, Великого Новгорода, Краснодара. Расскажем про местную стартап-экосистему, покажем прорывные проекты. Найти интересные команды в регионе нам помогает сильный партнер - Стартап Тур, крупнейшее российское мероприятие по поиску и отбору новых инновационных проектов. Его ежегодно организует Фонд «Сколково». Еще один наш партер с сильной региональной экспертизой - Фонд Развития Интернет Инициатив, также планируем подключать местные ВУЗы, технопарки и стартап-сообщества. Будем находить и зажигать новые звезды.

- Уже много лет идет речь о том, что «российские мозги» утекают за рубеж. Не испытываете ли Вы дефицита идей для шоу? Для успеха российским стартапам обязательно уезжать с Кремниевую Долину?

У любого мало-мальски успешного стартапа есть мечта и обязательный пункт бизнес-плана – развиваться на глобальном рынке. Это правильно. Сейчас самый популярный сценарий - уехать за успехом в Кремниевую Долину, но уехать не означает его добиться. ВЭБ – это институт развития экономики, инновационной в том числе. Нам важно дать российским стартапам новые возможности, новые сценарии развития.

Например, многие технологические компании боятся смотреть на другие рынки – китайский, индийский, потому что они для нашего европейского менталитета более сложные, еще не накоплен достаточный опыт. А там огромный потенциал для развития, большой спрос на сложные, наукоемкие технологии, но внутреннее предложение пока небольшое. В задачах «ВЭБ Инновации» - «дочки» ВЭБа и одного из главных идеологов проекта «Идея на миллион» - сделать Тихоокеанский регион доступнее для российских стартапов с прорывными разработками. Портфельные компании «ВЭБ Инноваций» получают «умные деньги» - не только инвестиции, но и поддержку при выходе на международные рынки, помощь в реализации пилотных проектов, возможность привлечь инвестиции из Китая, Индии. Это еще одна модель стать стартапом с глобальным треком.

Российский рынок тоже имеет большой потенциал для внедрения прорывных технологий в самых разных отраслях, хотя пока внутренние аппетиты на них скромные. У ВЭБа есть большая задача - достроить российскую экосистему инноваций. Можно посмотреть на опыт коллег в Азии – Сингапура, Китая, где государства активно и успешно стимулируют развитие собственных инноваций и внутреннего рынка. Сингапур, Шанхай, Гонконг, Бангалор входят в рейтинг лучших стартап-экосистем мира. «Мозгов» в России хватает, наши математики и инженеры - сильнейшие в мире. Важно создать такие условия, чтобы российские технологические компании могли добиться глобального успеха, не уезжая.

- Алексей, сейчас, когда итоги первой «Идеи на миллион» подведены, можете ли Вы назвать Ваших фаворитов?

У меня, по-прежнему, нет фаворитов. Победы были достойны все 35 компаний-участников. Гораздо важнее, что фавориты были у экспертов жюри. Своими специальными призами они наградили более 10 компаний.

- Зрители активно «голосовали рублем» за понравившиеся идеи. Много денег собрали стартапы?

Обратите внимание, самые большие суммы собрали те команды, которые смогли наиболее убедительно объяснить, в чем ценность их продукта. Она не всегда заключалась в каких-то выгодах для тех, кто финансово поддерживал проект. Например, «Моторика» выдвинула идею создания бионического протеза-гаджета для детей и завоевала сердца спонсоров, собрав более полумиллиона рублей. А «Промобот» пообещал подарить сервисного робота детской школе робототехники. Социальная значимость – часто важная составляющая успеха бизнес-проекта.

- Не было ли у Вас лично каких-то стартап-идей?

Была идея создать благотворительный онлайн-сервис поздравлений - с днем рождения и другими праздниками. С его помощью можно было бы дарить внимание и подарки тем, кому их особенно не хватает, например, пожилым людям в домах престарелых, детям из детских домов. Идея была в том, чтобы на одной площадке объединить информацию от благотворительных фондов и удобный инструмент для того, чтобы направить подарочный сертификат конкретному адресату.