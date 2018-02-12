2018-02-12T13:30:21+03:00
Наука

Ученые из Румынии разрешили есть свежевыпавший снег

Но уже через 12 часов в нём появляются опасные микроорганизмы
Григорий ПУШКАРЁВ
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Снег содержит в себе бактерии и вредные микроорганизмы, которых со временем становится только больше. Так что если и лопать снег - то лишь свежевыпавший.Снег содержит в себе бактерии и вредные микроорганизмы, которых со временем становится только больше. Так что если и лопать снег - то лишь свежевыпавший.Фото: Алексей ФОКИН
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Ученые из Румынии провели исследование и выяснили, насколько безопасно есть снег. Результаты были опубликованы Университетом Сапиентии, сообщает Washington Post.

Эксперимент показал, что без риска для здоровья можно есть снег, который находился на земле не более 12 часов. Но уже двухдневный снег содержит в себе десятки бактерий и вредных микроорганизмов.

Ученые собрали снег из парка и с кольцевой развязки в городе Меркуря-Чук, и поместили его в герметично закрытые стерильные контейнеры. Затем они попытались выращивать в них бактерии и плесень. Спустя день в 1 миллилитре растаявшего снега было от 5 до 20 бактерий, через два дня их было уже 65, через четыре - более 100, а через шесть около 180.

Микроорганизмы в снежном покрове растут из-за примесей в воздухе, рассказал профессор Иштван Мат. Он подчеркнул, что идея исследования количества бактерий пришла ему в голову, когда он увидел, что его дети едят снег.

“Я не рекомендую, чтобы кто-то ел свежевыпавший снег. Просто говорю, что вы не заболеете, если будете есть его в небольших количествах”, - подытожил Мат.

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