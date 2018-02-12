12 Февр. 2018 2018-02-12T14:31:56+03:00

Шпиона брали с поличным, когда он садился в свой автомобиль "Хонда". Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Его задержали в ходе оперативной игры в Симферополе с поличным

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Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко. Оперативникам удалось установить, что шпион собирал на территории Крыма и передавал украинским спецслужбам информацию, которая относится к гостайне.

"Давыденко интересовали сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии России и Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", - сообщили в ФСБ России.

Оперативники ФСБ собрали и передали Давыденко информацию, которой он настойчиво интересовался, после чего вовлекли в оперативную игру, и задержали. Брали шпиона с поличным, когда он садился в свой автомобиль "Хонда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639216" frameborder="0"></iframe> ФСБ обнародовала видео задержания украинского шпиона.Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко. Оперативникам удалось установить, что шпион собирал на территории Крыма и передавал украинским спецслужбам информацию, которая относится к гостайне.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Шпионаж" (статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы - прим.ред.). ", - сообщили в ФСБ России.

Задержанный Константин Давыденко.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Это не первый случай задержания в Крыму украинских шпионов и диверсантов: за последние три года можно насчитать более десятка человек. Все они признали свое участие в диверсиях, которые разрабатывало Главное Управление Разведки Министерства обороны Украины, и дали подробные показания, в которых рассказали о своей роли в запланированных преступлениях.

"Если такие Давыденко собирают информацию, то следом за шпионами в Севастополь и Симферополь прибывают диверсионные группы. Уже они получают задания по подрыву военных и иных стратегических объектов полуострова", - пояснили в следствии.

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