ФСБ обнародовала видео задержания украинского шпиона
Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко. Оперативникам удалось установить, что шпион собирал на территории Крыма и передавал украинским спецслужбам информацию, которая относится к гостайне.
"Давыденко интересовали сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии России и Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", - сообщили в ФСБ России.
Оперативники ФСБ собрали и передали Давыденко информацию, которой он настойчиво интересовался, после чего вовлекли в оперативную игру, и задержали. Брали шпиона с поличным, когда он садился в свой автомобиль "Хонда".
ФСБ обнародовала видео задержания украинского шпиона.Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко. Оперативникам удалось установить, что шпион собирал на территории Крыма и передавал украинским спецслужбам информацию, которая относится к гостайне.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Шпионаж" (статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы - прим.ред.). ", - сообщили в ФСБ России.
Задержанный Константин Давыденко.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Это не первый случай задержания в Крыму украинских шпионов и диверсантов: за последние три года можно насчитать более десятка человек. Все они признали свое участие в диверсиях, которые разрабатывало Главное Управление Разведки Министерства обороны Украины, и дали подробные показания, в которых рассказали о своей роли в запланированных преступлениях.
"Если такие Давыденко собирают информацию, то следом за шпионами в Севастополь и Симферополь прибывают диверсионные группы. Уже они получают задания по подрыву военных и иных стратегических объектов полуострова", - пояснили в следствии.
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