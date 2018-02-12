Тренер сборной России по хоккею: "Основным вратарем команды на Олимпиаде будет Кошечкин"

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:36:56+03:00

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Хоккеисты сборной России в понедельник, 12 февраля, провели первую полноценную тренировку в олимпийской Пхенчхане. После завершения занятия наш тренер Харийс Витолиньш поведал о последних новостях из стана команды. Следят ли наши за выступлениями девушек на турнире, кто будет основным вратарем, и какова олимпийская деревня Пхенчхана 2018.

- Лед тут немного перемороженный. Вы видите, что шайба скачет, и качество надо улучшать. А так – была задача разбегаться, продышаться. Накануне команда находилась в дороге. Пока мы заселились, прошло время. Но позанимались мы интенсивно. Ребята хорошо набирают физическую форму. Мы отходим от нагрузок, провели работу. Еще чувствуется тяжесть, и нам нужно втянуться. Но дальше мы пойдем по нарастающей, - приводит слова Витолиньша "Советский спорт".

ОСНОВНОЙ ВРАТАРЬ НА ТУРНИР

- Главное – быть уверенным. И не дергаться. Если мы решили, что Василий Кошечкин – первый вратарь, то он должен почувствовать, что в него верят. Тогда игра по-другому идет. А когда возникает суматоха, и корреспонденты спрашивают: «Какого голкипера вы поставите?»… Мы верим во всех голкиперов, они все должны быть готовы. Но Василию над понимать, что он – первый. И он должен это знать.

СЛЕДИТ ЛИ КОМАНДА ЗА ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ

- Я вообще впервые смотрел женский хоккей. Немного другая игра, но весьма интенсивная. И что понравилось – девушки очень хорошо играют клюшками! Наверное, у них нельзя применять силовые приемы, как у мужчин. И очень много зависит от техники. Так вот, наши девушки прекрасно ими играли. Да, мастерства и скорости не хватало. Но они создавали моменты, выбивали шайбы, делали блоки. Тренеров это порадовало. Где-то женщины играют клюшками в отборе лучше, чем мужчины.

ХОРОШАЯ ЛИ ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ ПХЕНЧХАНА 2018

- Мы попросили этажи с четвертого по восьмой, потому что в корпусе всего один лифт. Дело не в том, что он может сломаться. Его долго ждать. И пока ты на верхних этажах сидишь, без тебя может уехать автобус на стадион. Можем и в деревне оставить опоздавших, у нас все жестко.

ПЕРВЫЙ СОПЕРНИК НА ТУРНИРЕ

- Команда Словакии хорошо играет на контратаках. Как и у чехов, там есть качественные хоккеисты. В нашей лиге хватает словаков. И нужно быть готовыми к тому, что мы требуем от игроков. Главное – выполнять наши задания и не ошибаться. Не проваливаться, чтобы нас на этих контратаках поймали. У них на этом строится игра. Но мы больше думаем о себе, и должны навязывать сопернику свой хоккей.

Хоккеисты сборной России свою первую игру на Олимпиаде проведут послезавтра, 14 февраля. В 15:10 по московскому времени наши выйдут на лед в поединке против команды Словакии. Далее у нас в соперниках по групповому этапу будут команды США и Словении. Последний раз на Олимпиаде сборная России, напомним, побеждала в 1992 году во французском Альбервилле.