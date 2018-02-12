2018-02-12T14:57:42+03:00
В мире

В Австралии задержали россиянку за драку на круизном судне

Пассажиры лайнера не поделили очередь в гальюн
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
Поделиться:
Комментарии: comments2
В ходе конфликта россиянка ударила 21-летнего парня по голове пустой бутылкой из-под вина, после чего к драке присоединились ещё шестеро находившихся рядом мужчин.В ходе конфликта россиянка ударила 21-летнего парня по голове пустой бутылкой из-под вина, после чего к драке присоединились ещё шестеро находившихся рядом мужчин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Южном полушарии сейчас разгар лета, самое время для океанских круизов. Однако для 37-летней россиянки один из них закончился преждевременно. Не успело роскошное судно под названием Pacific Explorer отойти от Сиднея, как на борту вспыхнула массовая драка. По одной из версий, разгорячённые спиртным пассажиры не поделили очередь в гальюн — и понеслось.

Местный портал News.com.au приводит имя зачинщицы — Татьяна Баладина. Хотя, возможно, журналисты просто ошиблись, и речь идёт о распространённой в России фамилии Баландина. Как бы то ни было, в ходе конфликта она ударила 21-летнего парня по голове пустой бутылкой из-под вина, после чего к драке присоединились ещё шестеро находившихся рядом мужчин. Капитан застопорил судно, из Сиднея на скоростном катере прибыла полиция и арестовала всех участников потасовки.

Правда, на суше обвинение было предъявлено лишь одной из них — той самой россиянке Татьяне. Сейчас девушка отпущена с подпиской о невыезде, через месяц её ждёт суд по делу о нанесении побоев. А компания-владелец лайнера внесла всех семерых дебоширов в чёрный список, и больше путёвок на морские круизы им не продадут.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Россиянка Ирина Аввакумова стала четвертой в прыжках с нормального трамплина на Олимпиаде
Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ
В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили
Львы загрызли браконьера, охотившегося в заповеднике
МАК сформировал комиссию для расследования жесткой посадки вертолета в Томской области
Один человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Австрии
Медведев ввел tax free в четырех регионах России
В сети появилось видео задержания Саакашвили
Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитраж из-за линии границы на Дунае
Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по три миллиона рублей
Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для российских спортсменов
Саакашвили задержали в ресторане в Киеве
МАК подтвердил обнаружение двух черных ящиков на месте крушения Ан-148
После крушения Ан-148 на маршруте Москва-Орск изменился авиаперевозчик
В Федерации фигурного катания ответили на критику американки Вагнер в адрес Загитовой
Глава МИД Нидерландов солгал о том, что встречался с Путиным в 2006-м
Сборная России сыграет за "бронзу" олимпийского турнира по смешанному керлингу
Порошенко вновь заговорил о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ
Умер российский актер Дмитрий Соловьев