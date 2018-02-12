В Австралии задержали россиянку за драку на круизном судне

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:57:42+03:00

В ходе конфликта россиянка ударила 21-летнего парня по голове пустой бутылкой из-под вина, после чего к драке присоединились ещё шестеро находившихся рядом мужчин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Южном полушарии сейчас разгар лета, самое время для океанских круизов. Однако для 37-летней россиянки один из них закончился преждевременно. Не успело роскошное судно под названием Pacific Explorer отойти от Сиднея, как на борту вспыхнула массовая драка. По одной из версий, разгорячённые спиртным пассажиры не поделили очередь в гальюн — и понеслось.

Местный портал News.com.au приводит имя зачинщицы — Татьяна Баладина. Хотя, возможно, журналисты просто ошиблись, и речь идёт о распространённой в России фамилии Баландина. Как бы то ни было, в ходе конфликта она ударила 21-летнего парня по голове пустой бутылкой из-под вина, после чего к драке присоединились ещё шестеро находившихся рядом мужчин. Капитан застопорил судно, из Сиднея на скоростном катере прибыла полиция и арестовала всех участников потасовки.

Правда, на суше обвинение было предъявлено лишь одной из них — той самой россиянке Татьяне. Сейчас девушка отпущена с подпиской о невыезде, через месяц её ждёт суд по делу о нанесении побоев. А компания-владелец лайнера внесла всех семерых дебоширов в чёрный список, и больше путёвок на морские круизы им не продадут.