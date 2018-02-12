2018-02-12T15:16:23+03:00
Экономика

Чиновников заставят платить за свои ошибки

Минфин готовит закон о материальной ответственности госслужащих
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Поправки Минфина касаются только тех чиновников, из-за чьих проколов непосредственно государству пришлось раскошеливаться.Поправки Минфина касаются только тех чиновников, из-за чьих проколов непосредственно государству пришлось раскошеливаться.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс. Ведомство хочет, чтобы чиновники из собственного кармана платили за свои ошибки.

Конечно, революции в работе служащих ждать не стоит. Работника ЖЭКа, который месяц выбрасывает в помойку жалобы на грязный двор, никакой персональный штраф не ждет.

Поправки Минфина касаются только тех чиновников, из-за чьих проколов непосредственно государству пришлось раскошеливаться.

Пример: в 2017 году россияне получили 17,6 млн. руб. из казны в качестве компенсаций за «нарушение права на судопроизводство в разумный срок». То есть за банальную волокиту. Или вот еще пример. Год назад бывший заключенный карельской колонии Олег Кузнецов получил компенсацию в четыре тысячи рублей за то, что в тюрьме ему запрещали заниматься физкультурой.

Если законопроект пройдет, то Минфин будет выставлять счет всем провинившимся в подобных случаях служащим. И конкретному охраннику, который не давал арестанту подтягиваться, и судье, которая затягивала разбирательство.

Формально власти и раньше могли наказывать чиновников - у нас госслужащие несут материальную ответственность за ущерб казне. Но реально никого никогда не трогали. Если законопроект примут, у государства будет четкий механизм возврата денег.

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