Фото Водяновой с женским предметом гигиены вызвало бурную дискуссию

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:24:22+03:00

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Такое в ленте Инстаграма встретишь редко. Скорее в телевизионной рекламе, на которую привыкли не обращать внимание. А тут не просто знаменитость отечественной сцены. Топ-модель с мировым именем, «русская Золушка» Наталья Водянова постит на своей страничкой фото с гигиенической прокладкой. И объясняет, для чего, дублируя комментарий на английском и родном языках:

- Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные - это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом, - подписала снимок модель.

На фото модель отметила Даутцен Крус, Эмилию Ратаковски и специальное женское мобильное приложение.

В комментариях к фото 35-летней модели и матери пяти детей разразилась настоящая интернациональная битва. Кто-то Наталью поддержал в ее стремлении сделать более открытой тему женского здоровья, а кто-то набросился с критикой, назвав ее феминисткой, которой больше делать нечего. Были те, кто интеллигентно подчеркнул, что наличие табуированных тем — часть культуры и воспитания. Части подписчиц сильно не понравилась такая откровенность, мол, осталось выйти на площадь и размахивать средством гигиены или же выложить снимок испражнений.

Противоборствующие лагеря жутко разругались, отстаивая свою точку зрения. Кто-то даже с темы прокладок перешел на тему политики. Нашлись и те, кто вовсе решил после публикации женского предмета личной гигиены от Водяновой отписаться. Однако в большинстве российскую супермодель восхищенно поддержали.

whisky_cola_: Какие зашоренные навязанным стыдом люди. Есть женщина. Есть ее тело. Есть Здоровье этого тела. Почему это стыдно? Почему некоторые скрывают поход к гинекологу, потому что это «женское», а значит стыдно. У вас двойственные стандарты, как заниматься сексом, так можно и смотреть, и трогать, и обсуждать, и т.д. А месячные это уже стыдно и запретно. Зашор тотальный.

Dashasobelman: Да у нас в стране почему достать тампон и пойти в туалет то это стыд и позор?! У меня некоторые подруги стесняются прокладки покупать в супермаркете!

Nataliyavetter: Почитала комменты некоторых женщин, не поленилась, посмотрела их фотки. ж*пу показывать на весь мир - не стыдно. В разных ракурсах. А обычная прокладка вдруг вызывает у них стыд.

Kroshkaboo:А что ужасного в том, что это мужчина увидит? Это что, что-то постыдное? Это не каждая женщина на планете от 15 до 45 испытывает?

Напомним, Наталья Водянова была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. В браке с ним родила троих детей: 16-летний Лукас, 11-летняя Нева и 9-летний Виктор. Сегодня живет в фактическом браке с Антуаном Арно, французским миллионером, с которым растит 3-летнего сына Максима и 1,5-летнего Романа.

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