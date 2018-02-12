Роспотребнадзор объяснил россиянам, как есть блины

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:49:11+03:00

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Роспотребнадзор выпустил памятку, как не отравиться блинами на Масленицу (она начинается сегодня). Это простое блюдо, по мнению ведомства, таит в себе кучу опасностей. О случаях массовых отравлений блинами ведомство, правда, не сообщает — возможно, чтоб окончательно не отбить аппетит у граждан. Но все же рекомендует быть бдительными.

Итак, пока финансисты всего мира говорят, что самое рискованное – это вкладываться в биткоины, в Роспотребнадзоре считают, что действительно рискованно – покупать готовые блины. Не хотите рисковать — изучайте упаковку. Она должна быть целостной, без дефектов. Обязательно должен быть указан состав, дата изготовления, срок годности и условия хранения. А также показатели пищевой ценности (белки, жиры, углеводы), сведения о наличии ГМО-компонентов и другая информация о полуфабрикате.

- Сами блинчики – пишут в Роспотребнадзоре – должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого.

Но волновать вас должна не только форма, но и содержание. Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Но использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещается.

Если же вы решили отведать блинов на массовых гуляниях, убедитесь что место, где их готовят, соответствует санитарным нормам. Хотя бы на вид: чистое ли рабочее место у повара, где хранятся начинки?

Напоследок Роспотребнадзор советует не переедать и не увлекаться алкогольными напитками. А поедание жареных блинов чередовать с перекусом овощами для нормализации пищеварения. По этой же причине "еще один, точно последний" блин лучше заменить активной прогулкой.

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