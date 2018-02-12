Ученые создали кожу, которая может самовосстанавливаться

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:38:16+03:00

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Исследователи из Университета Колорадо в США разработали первую нагреваемую и перерабатываемую электронную кожу. Технология была запатентована еще в 2011 году. Новая версия может быть использована повторно, сокращая затраты на ее производство. Об этом сообщается в статье в журнале Science Advances.

Технология имитирует функции и механические свойства кожи человека. Электронная кожа изготовлена из полимерных и серебряных наночастиц, которые помогают ей соответствовать сложным изогнутым частям тела, таким как пальцы рук или ног.

В основе технологии лежит материал полиимин, с помощью которого электронная кожа может самостоятельно “излечиваться” или полностью перерабатываться при комнатной температуре. За 30 минут на месте разрыва образуются новые полимеры или олигомеры. Если разрыв серьезный, то электронную кожу можно переработать в растворе с этиловым спиртом. После этого элементы можно вновь использовать для создания кожи.

В будущем создатели планируют использовать технологию в робототехнике. Исследователи подчеркивают, что электронная кожа может привести к более безопасному взаимодействию между людьми и роботами.

“Это очень важная инновация. Когда люди будут больше взаимодействовать с роботами, мы хотим убедиться, что они будут приносить нам пользу. Например, когда ребенок заболел, робот может просто приложить к его лбу палец с электрической кожей и сказать, что у ребенка температура”, - говорится в исследовании.