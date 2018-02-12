Климкин выразил России соболезнования в Твиттере

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:43:55+03:00

По нынешним временам жест действительно широкий. Ведь дипломат в лучшем случае мог проигнорировать трагедию Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

«Мои соболезнования семья и друзьям тех, кто потерял свои жизни в авиакатастрофе под Москвой», - написал в своем Твиттере глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

И сделал он это на двух языках - украинском и английском. Хотя граждан Незалежной среди жертв крушения не было, а большинство пассажиров - россияне.

Климкин выразил России соболезнования в ТвиттереФото: Twitter.com

Впрочем, по нынешним временам жест действительно широкий. Ведь дипломат в лучшем случае мог проигнорировать трагедию. Возможно, русским языком он побоялся вызвать ненужные пересуды в наэлектризованном антироссийской риторикой украинском обществе. Впрочем, ему это не удалось. В ответах на его собралась вся русофобская нечисть незалежного сегмента Интернета. Вот лишь некоторые, самые «безобидные комментарии».

Галина:

«Как Вы можете сочувствовать от имени Украины?! Как много соболезнований вы получили от Лаврова?! И не надо говорить, что простые русские не виноваты! Это они воюют на Донбассе, захватили Крым! Вы-предатель! Мерзость!»

Татьяна Холодовска:

«Если так близки русские, так зачем себя мучать и жить в Украине... Езжай в рашу, не мучайся».

Олег Олейник:

«Павло Климкин как глава МИДа Украины не имеет права такое писать. Уберите твит пожалуйста».

Сплетнемер

«Климкин, разбейся вместе с кацапами! Украина не сочувствует смертям врага, а празднует их и ждет продолжения!»

Что характерно, самые желчные комментарии написаны на «маскальской мове» - в расчете на то, что это прочитает на столько министр, сколько обычные россияне, тронутые поступком дипломата. В своей слепой ненависти, часть украинского общества просто не видит разницы между погибшими солдатами на войне и обычными людьми, разбившимися в гражданском самолете. От таких трагедий не застрахован никто, и чем больше ты злорадствуешь над чужим горем, тем сильнее ударит тебя этот бумеранг. Впрочем, не все подписчики Климкина оказались такими людоедами. В том числе и те, что пишут на мове. И это обнадеживает:

Дени Ро:

«Просто зашёл сказать, что не все граждане Украины кровожадные нелюди. Вы молодец. Соболезнование — это хорошо в любой ситуации».

Волк Безумный:

«Погибли обычные люди. Человек проявил цивилизованность, которой вам, в силу вашей интеллектуальной отсталости, не понять. Вы просто бедные злые люди».

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

В ТЕМУ

Украинцы поиздевались над крушением Ан-148: «Пока не покаетесь, самолеты так и будут падать»

Пока весь мир приносит соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье, украинские соцсети поиздевались над общей трагедией. Гадкие комментарии укропатриоты оставляли в адрес умерших россиян. Не могли повлиять на них даже соотечественники, умолявшие мерзавцев прекратить пляску на чужом горе (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украина подключилась к расследованию крушения самолета Ан-148

В Киеве назначили уполномоченного представителя после обращения МАК (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК: Ан-148, рухнувший в Подмосковье, взорвался при ударе о землю

По данным следствия, на месте крушения был обнаружен только один «черный ящик» Ан-148 (подробности)

Почему не объявлен общероссийский траур из-за крушения Ан-148

После падения пассажирского самолета в Подмосковье погиб 71 человек. В Оренбургской области (Ан-148 летел рейсом Москва-Орск) 12 февраля объявлен траур. Но читатели «КП» задались вопросом: почему же день скорби официально назначили только в одной губернии, а не по всей стране? (подробности)