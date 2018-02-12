Это стон у них «Песни» зовется

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:57:30+03:00

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Два видных музыкальных продюсера, владеющих собственными рекорд-лейблами, решили кардинально изменить ландшафт отечественного шоу-бизнеса. Это Максим Фадеев - последний год поп-гуру, творческий отец легенды 90-х Линды и ныне живущей группы Serebro, регулярно разражается гневными филиппиками в адрес широкого круга телевизионных лиц (новогодние «огоньки» прикольно назвал погружением в ад), грозится взять ситуацию под контроль и сделать все как надо. И в напарниках у него рэпер Тимати. На правах сменного члена жюри в первом выпуске был еще Гарик Мартиросян.

Сам факт, что за дело взялся ТНТ, воодушевлял. Умеют же там делать лучшие в стране юмористические программы и нормальные ситкомы про живых людей — значит, и «Песни» получатся («Танцы» ведь получились).

В «Песнях» красивая сцена и оригинальная система голосования: члены жюри в духе времени «свайпят» пальцем по сенсорному экрану, попутно рассматривая профайлы участников. В гринруме властвует Павел Воля.

Пожалуй, это все достоинства шоу.

Бывает, в такие программы оживляжа ради изредка приглашают откровенную дурнину - фриков, нелепых вокалистов мимо нот. В первом эпизоде «Песен» такие были все участники. Кроме, пожалуй, двух артистов, у которых хотя бы был слух (впрочем, выходить на сцену им все равно не стоило).

Никто из участников «Песен» не прошел бы в «Голосе» даже предварительный кастинг. Большинство выгнали бы даже из караоке. Некоторые читали рэп — на их фоне остро ощущалось, что Тимати действительно выдающийся артист.

Члены жюри сетовали, гневались, задвигали телеги про то, какой шоу-бизнес им нужен, но некоторых все же взяли во второй тур. Надо же было кого-то взять. Еще говорили о том, как на открытых ими артистов будут собираться стадионы.

Одна девушка проблеяла хит американской певицы LP Lost On You так, что Мартиросян, кажется, покраснел. А один парень-серфер в припеве страшно кричал: «Пингвин!» (песня была про любовь, не про пингвинов). На лицах жюри застыл ужас пополам с удивлением.

Пока к эфиру готовят второй выпуск «Песен», шоу-бизнес продолжает меняться в самостийном порядке. Конечно, таланту нужна огранка и опытный продюсер всегда пригодится. Неизвестно, стал бы украинский певец Alekseev суперзвездой божественного порядка, если бы не его продюсер. Но вопрос «как же способному без денег пробиться» в век тотального интернета не стоит уже давно.

Это Тимати нужна была «Фабрика звезд», теперь достаточно YouTube. Никто не продюсировал бурятско-московского рэпера Хаски - он сам себя придумал, понравился тысячам людей и теперь выступает себе в лучших залах страны, обнажая обожженные нервы. Кстати, Фадеев пытался взять его, уже готового артиста, под свое крыло. Не срослось: эта звезда уже рождена.

В конце выпуска на Фадеева и Тимати было жалко смотреть. Акулы шоу-бизнеса были явно подавлены (им же там тоже материться нельзя). Видимо, эстрадные Нью-Васюки, которые они уже построили в своем воображении, утратили прежнюю ясность черт.

Шоу Песни на ТНТ .

ТНТ

«Песни»

Суббота, 21.00.