Молдавского олигарха Плахотнюка должны спасти сказки демократов

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:50:54+03:00

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ПЕРЕД РЕШАЮЩЕЙ БИТВОЙ

В последнее время в Молдове участились атаки правительства и парламента на президента Игоря Додона. Неоднократные временные отстранения главы государства от исполнения полномочий, чтобы назначить на должности в правительстве «нужных» людей и подпись советами десяти населенных пунктов республики «Декларации о воссоединении с Румынией» наглядно свидетельствуют о том, что противоборство вступает в решающую стадию. Точку в нем должны поставить парламентские выборы, которые состоятся в этом году. Победа партии Додона и ее союзников позволит принести в страну стабильность и заложит основу для осуществления прогнозируемой и нейтральной внешней политики. И для этого есть все основания. Граждане страны разочарованы отсутствием зримых результатов от ассоциации с Евросоюзом, а прозападное правительство неоднократно уличали в коррупции.

Налицо жесточайший внутриполитический кризис в стране, на фоне которого председатель Конституционного суда Молдавии Тудор Панцыру подал в отставку по собственному желанию, не желая быть арбитром. Фактически , Конституционный суд, как некий третейский судья остался, но авторитет его в глазах граждан страны упал еще ниже, а его решения, с учетом наличия румынского гражданства у шести судей этой Высшей судебной инстанции, можно назвать легитимными с очень большой натяжкой.

ЛУКАВАЯ ЦИФИРЬ

В таких условиях «западникам» из демократической партии Молдовы (ДПМ), лидером и фактическим хозяином которых является молдавский олигарх №1 Владимир Плахотнюк, не остается ничего иного, кроме как предпринять чрезвычайные усилия для того, чтобы не опуститься на политическое дно. И эти усилия предпринимаются. Как в публичной, так и в не совсем публичной сферах политики. В первой утверждена предвыборная стратегия и проведен «заказной» опрос общественного мнения, давший поразительный результат: согласно его данным, популярность демократов в последнее время выросла в пять раз, а доверие к лидеру демократов Владимиру Плахотнюку поднялось с 4% аж до 21%.

Ну, а наряду с публичными мероприятиями проходят и внутрипартийные мероприятия. Так, внутри ДПМ создана практически параллельная структура органов власти: для контроля работы обновленного кабинета «технократов» на каждое из основных направлений работы назначены «кураторы» от партии. Без больших усилий можно понять, что в период предвыборных кампаний все госструктуры и органы власти будут исполнять установки этих «кураторов», принимая решения, в том числе и государственные, в интересах исключительно ДПМ.

Что же касается опросов настроений в обществе, то в середине декабря прошлого года свой опрос провело НПО «Барометр общественного мнения», имеющее несравненно больший авторитет, чем исполнители заказа ДПМ. И, по данным этого опроса, речь идет не о восстановлении авторитета демократов, а о том, что ДПМ вместе с Плахотнюком рискует даже не преодолеть электоральный порог. Или преодолеть его с незначительным превышением, имея около 6% голосов. Ну, а дальше, вы понимаете, при статистической погрешности 3%, это может быть от, минимум 3% до максимум 9% голосов на выборах. Что же касается опроса, то 36% респондентов считают его «самым коррумпированным молдавским политиком», а 74% участников опроса уверены в том, что «страна движется в неправильном направлении».

СТАРАЯ ГВАРДИЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ

В декабре прошлого года Плахотнюк совершил настоящее турне, посетив и Страсбург, и Вашингтон, но не смог заручиться там необходимой поддержкой. В результате Плахотнюк так и не решился занять пост премьер-министра в столь разрекламированном демократами «правительстве технократов», процесс создания которого был запущен с его подачи. И демократам пришлось спешно затыкать дырки теми, кто оказался под рукой. Однако, собственная кадровая скамейка оказалась столь короткой, что им пришлось вызывать даже «старую гвардию» из скомпрометированной Либерально-демократической партии, чей бывший лидер В. Филат отбывает сейчас тюремное заключение по приговору суда за хищения государственных средств в особо крупных размерах. И стоит ли после этого удивляться, что министрами пришлось назначить и замешанных в скандал о пропаже 1 млрд. государственных долларов персон, выполнявших ранее политические заказы евроориентированных властей. Ведь главным критерием для назначения были не профессионализм или моральный авторитет, а «верность западной ориентации» и «европейским идеалам».

ФИАСКО В США...

И на этом фоне особенно тяжело демократам Молдовы воспринимать то обстоятельство, что практически все усилия Плахотнюка в попытках заручиться поддержкой пошли прахом. Напрасно он тратил сотни тысяч долларов на американское лобби, зря ловил по коридорам видных американских сенаторов и конгрессменов, чтобы обратить внимание на Молдову, как на форпост в борьбе с Москвой. Не помогло ничего, ни открытие офиса НАТО в Кишиневе, ни даже объявление его Россией в международный розыск по обвинению в попытке покушения на убийство, ни даже его статья в авторитетном американском издании «The WallStreet Journal», опубликованная 27 декабря 2017-го. О том, как пагубно Россия влияет на Молдову с призывом к Западу «признать вызовы, с которыми сталкивается Молдова». Главная цель так и осталась недостижима: в недавнем докладе Сената США о «российском зарубежном вмешательстве» о Молдове не оказалось ни одного упоминания вообще. Представить Кишинев «жертвой кремлевских козней» так и не удалось.

...И В ЕВРОПЕ

В Европе к нынешним молдавским властям и самому Плахотнюку отношение тоже уже изменилось к худшему. И Молдова отчасти «виновата» в этом сама, поскольку прошла против европейских рекомендаций, изменив избирательную систему. Против закона о переходе к смешанному порядку избрания парламента выступили и эксперты ЕС, и Венецианская комиссия, но демократы Молдовы продавили это решение. А «старшим» демократам очень не нравится, когда «младшие» с ними не считаются. Поэтому, как считает политический аналитик В. Чобану, на Западе готовы еще некоторое время терпеть Плахотнюка, но «в свои надежные, родные и незаменимые сукины сыны его брать никто не хочет». А бывший представитель Молдовы при ООН Тулбуре уверен, что нового главу Министерства иностранных дел и европейской интеграции Ульяновского ждет «незавидная работа», поскольку задача его и сотрудников ведомства остается неизменной – «продать» Плахотнюка Западу, как единственного человека, который в состоянии защитить «европейскую Молдову от русских танков». Но, с одной стороны, в правительстве нет творческих инициативных людей, и потому все будет сведено к очередным декларациям про европейскую интеграцию и «общие цивилизационные ценности», а с другой – в новых условиях это будет сделать гораздо труднее, чем в прежних. Чобану, кстати, считает, что в Европе уже всерьез рассматриваются сценарии вывода Плахотнюка из игры, что еще больше снижает его поддержку на Западе и уменьшает его шансы.

НА ХРОМУЮ ЛОШАДЬ НЕ СТАВЯТ

Косвенным подтверждением таких планов по устранению «авторитарного олигархического режима» может служить наличие сценария об оказании поддержке созданной в конце прошлого года инициативной группы «Гражданское общество» по поддержке референдума об отмене принятого закона, поменявшего избирательную систему. Если Плахотнюк и возглавляемая им партия попытаются сорвать голосование или будут препятствовать плебисциту, то Евросоюз автоматически поставит под сомнение «легитимность избирательного процесса» и расценит их действия как «серьезное посягательство на демократию».

Молдавские демократы, пытаясь обеспечить свою победу и пролонгировать свое присутствие в «высокой политике», совершенно не обращают внимания на изменения, происходящие во внешнем мире. На проблемы, вставшие перед самим ЕС, на то, что в той же Европе корректируется отношение к самой России, что встречи Додона с руководством России уже не вызывают в Старом Свете политической изжоги. И даже на то, что проигрыш ДПМ на предстоящих выборах не воспринимается в ЕС как катастрофа. Еще и по той причине, что в Европе начинают понимать, что нынешние власти РМ не найдут решения той же приднестровской проблемы, поскольку сегодняшний Кишинев в этом не заинтересован.