Семьи погибших в авиакатастрофе Ан-148 получат больше 3 миллионов рублей

12 Февр. 2018 2018-02-12T23:05:07+03:00

От имени правительства выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, - сказал Медведев. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

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Совещание премьера Дмитрия Медведева с его заместителями в понедельник в подмосковных «Горках» началось с минуты молчания по погибшим в катастрофе самолета Ан-148.

- От имени правительства выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, - сказал Медведев, а потом, обращаясь к своим замам добавил, - важно поддержать родственников погибших. Понятно, что деньги не способны вернуть близких, тем не менее, необходимо, чтобы все семьи погибших получили страховые выплаты.

Как рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, каждая семья погибших в авиакатастрофе получит больше 3 миллионов рублей. Это, прежде всего, страховые суммы, а также дополнительные выплаты по линии правительств Московской, Оренбургской, Белгородской, Саратовской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Дворкович также сообщил, что Минтруд составляет «паспорта жизненных ситуаций» для каждой семьи, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна семьям погибших, где есть несовершеннолетние дети. Речь в том числе идет о выплатах пенсий по потере кормильца.

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

Редакция "Комсомольской правды" соболезнует семьям и близким погибших

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