Смерть Дмитрия Соловьева была внезапной и трагической

12 Февр. 2018 2018-02-12T20:36:12+03:00

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Первым о смерти Дмитрия сообщил его друг, писатель Андрей Геласимов.

Два года назад по рассказу Геласимова «Paradise found» Сергей Соловьев снял фильм «Ке-ды». Дмитрий был продюсером этой картины.

«Сегодня с утра очень грустно, - написал в фейсбуке Андрей Геласимов. - Умер Митя Соловьев. Чудесный, легкий, веселый человек. Вспомните фильм «Нежный возраст» Сергея Соловьева. Вот таким он и был - Митя. Митю нельзя было не любить. Всегда шебутной, масса идей в голове, куча эмоций. И всегда — радостный. Царство Небесное, дружище».

Дмитрий Соловьев скончался на 44-м году жизни. Свою первую роль в кино он сыграл в фильме отца «Дом под звездным небом», однако популярность ему принесла картина «Нежный возраст», также снятая Соловьевым-старшим. В этом фильме Дмитрий выступил не только как актер, но и как сценарист. Его последней работой стала картина «Ке-ды», которую он продюсировал. Кроме того Дмитрий был арт-директором фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», президентом которого был его отец. Фестиваль откроется через две недели в Ханты-Мансийске.

- Мы обязательно проведем вечер памяти Дмитрия, - сообщила нам директор программ фестиваля Мария Зверева. - Мы все шокированы его трагической и внезапной смертью.

Прощание с Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в 10.30 в Храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, 4).

P.S.

Дмитрий Соловьев - сын режиссера от второго брака с киноведом Марианной Кушнеровой. У Сергея Александровича есть еще дочь Анна от его третьей жены Татьяны Друбич. Как говорят, ради Друбич много лет назад он и расстался с Марианной, которую встретил во ВГИКе, где она тогда училась. Совсем юная волоокая красавица Марианна сыграла Дуняшу, дочь Самсона Вырина, в фильме Соловьева «Станционный смотритель». Через два года у них родился Митя, которого Соловьев не просто любил, сын был смыслом его жизни.