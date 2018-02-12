2018-02-12T20:36:12+03:00
Звезды

Смерть Дмитрия Соловьева была внезапной и трагической

Сын знаменитого режиссера Сергея Соловьева скончался на 44-м году жизни
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Дмитрий Соловьев. Кадр из фильма «Нежный возраст»Дмитрий Соловьев. Кадр из фильма «Нежный возраст»
Изменить размер текста:

Первым о смерти Дмитрия сообщил его друг, писатель Андрей Геласимов.

Два года назад по рассказу Геласимова «Paradise found» Сергей Соловьев снял фильм «Ке-ды». Дмитрий был продюсером этой картины.

«Сегодня с утра очень грустно, - написал в фейсбуке Андрей Геласимов. - Умер Митя Соловьев. Чудесный, легкий, веселый человек. Вспомните фильм «Нежный возраст» Сергея Соловьева. Вот таким он и был - Митя. Митю нельзя было не любить. Всегда шебутной, масса идей в голове, куча эмоций. И всегда — радостный. Царство Небесное, дружище».

Дмитрий Соловьев скончался на 44-м году жизни. Свою первую роль в кино он сыграл в фильме отца «Дом под звездным небом», однако популярность ему принесла картина «Нежный возраст», также снятая Соловьевым-старшим. В этом фильме Дмитрий выступил не только как актер, но и как сценарист. Его последней работой стала картина «Ке-ды», которую он продюсировал. Кроме того Дмитрий был арт-директором фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», президентом которого был его отец. Фестиваль откроется через две недели в Ханты-Мансийске.

- Мы обязательно проведем вечер памяти Дмитрия, - сообщила нам директор программ фестиваля Мария Зверева. - Мы все шокированы его трагической и внезапной смертью.

Прощание с Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в 10.30 в Храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, 4).

P.S.

Дмитрий Соловьев - сын режиссера от второго брака с киноведом Марианной Кушнеровой. У Сергея Александровича есть еще дочь Анна от его третьей жены Татьяны Друбич. Как говорят, ради Друбич много лет назад он и расстался с Марианной, которую встретил во ВГИКе, где она тогда училась. Совсем юная волоокая красавица Марианна сыграла Дуняшу, дочь Самсона Вырина, в фильме Соловьева «Станционный смотритель». Через два года у них родился Митя, которого Соловьев не просто любил, сын был смыслом его жизни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Негритянка, гомосексуалист и немая в «Форме воды»: команда потерпевших наших
На примере ленты «Форма воды», наш обозреватель Ульяна Скойбеда рассуждает о фильмах, которые культивируют чувство вины и толерантность, вызывают отторжение, а их количество ужасает
Любимые женщины Штирлица
«Семнадцать мгновений весны...» - сугубо мужская картина, все главные роли отданы сильному полу. Мы вспомнили пять актрис, которые снялись в эпизодах, но сумели сделали образ Макса Отто фон Штирлица, рыцаря без страха и упрека, более теплым и человечным
История одной картины: Советский школьник повесил над кроватью портрет девочки, а через несколько лет женился на ней
По «Утру» Татьяны Яблонской писали сочинения несколько поколений детей. Но мало кто знает, что эта картина стала настоящим талисманом любви для ее героини - дочери художницы Елены
Новости 24
В Дубае появилась Глобальная коалиция счастья
США понадобится на «сдерживание России» в Европе $6,3 миллиарда
Сборная России по керлингу выиграла олимпийскую "бронзу" в дабл-миксте
В центре Москвы рабочие откопали два снаряда времен Великой Отечественной войны
Белый дом рассказал, о чем Трамп говорил по телефону с Путиным
Знаменитый певец Вик Дамоне умер на 90-м году жизни
Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане: конькобежец из Японии провалил допинг-тест
Американский самолет-разведчик снова курсировал у границ России
Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» Романа Романова
Прощание с актером Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в Москве
Депортированный в Польшу Саакашвили пообещал вернуться на Украину
Два московских вуза лишены лицензий Рособрнадзором
Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной
ЦИК: кандидат в президенты Грудинин не сообщил обо всех своих зарубежных счетах